Варламов признан 1-й звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»
В ночь на 15 января (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой «островитян» со счетом 4:0.
В ночь на 15 января (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой «островитян» со счетом 4:0.
По итогам матча 1-й звездой был признан голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. Россиянин оформил шатаут в первой игре сезона, отразив все 24 броска.
Второй звездой стал нападающий «островитян» Андерс Ли, на счету которого дубль. Третьей звездой признан еще один игрок «Айлендерс» Мэтью Барзал (1+0).