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09:34 (мск), источник: Sport24

Варламов признан 1-й звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

В ночь на 15 января (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой «островитян» со счетом 4:0.

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По итогам матча 1-й звездой был признан голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. Россиянин оформил шатаут в первой игре сезона, отразив все 24 броска.

Второй звездой стал нападающий «островитян» Андерс Ли, на счету которого дубль. Третьей звездой признан еще один игрок «Айлендерс» Мэтью Барзал (1+0).

Нью-Йорк Рейнджерс
0:4
0:3, 0:1, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
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