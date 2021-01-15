Промахнулся по пустым воротам и смазал буллит. Провальный матч олимпийского чемпиона Гусева на старте сезона НХЛ

Для Никиты Гусева матч против «Бостона» был примечателен лишь тем, что значился первым в текущем сезоне, а вот для его соотечественника Дмитрия Куликова эта встреча стала дебютной в «Нью-Джерси», с которым защитник подписал контракт в межсезонье.

«Чем больше он будет привыкать к своим партнерам, тем больше шансов он сможет создавать для нас. Но будут и моменты, когда нам понадобится, чтобы игроки образовали крепкую защитную конструкцию, и, думаю, он это понимает. Работа продолжается, ему станет удобнее и привычнее. Он осваивался в НХЛ, разбирался, как тут все устроено, и с каждым днем становился все лучше», — говорил главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф о Гусеве.

В своей первой же смене герой финального матча Олимпиады-2018 несколько раз исполнил роль центрального нападающего, подстраховав провалившегося защитника в средней зоне. Было заметно, что Гусев в стартовом отрезке встречи по большей части находился не в своей тарелке, плохо чувствовал ритм игры и, несмотря на присутствие рядом Павла Захи, испытывал нехватку партнеров, с которыми можно было обыграться. Слишком уж безыдейно и пассивно действовали «Дэвилз» в атаке.

Обе команды делали упор на игру в обороне, поэтому нападению в стартовые 10 минут было чрезвычайно сложно пробиться к воротам соперника: игра была очень вязкой. Однако единственный форвард с российским паспортом в этом матче удивил тем, что ему удалось не увязнуть в этом болоте и, по сути, именно он создал первый по-настоящему голевой момент в игре: Гусев набрал скорость в средней зоне, получил пас под синюю линию, на скорости обошел защитника и вышел один на один с Раском, однако акцентированный бросок нанести не смог.

Команды Раффа и Кэссиди действовали аккуратно, без особых обострений. Но даже в таком хокее «Бостон» все-таки перехватил инициативу к концу периода и сумел открыть счет. Автором шайбы стал Маршанд.

Гусев по ходу матча выходил в разных спецбригадах большинства, но в неравных составах «Дэвилз» были столь же неубедительны, как и при игре «5 на 5». Было очевидно, что Никита еще далек от своей оптимальной формы: в обычном состоянии он действует гораздо быстрее и агрессивнее. Однако даже в такой ситуации наш форвард был одним из самых опасных в составе своей команды. Проблема часто была лишь в отсутствии помощи от партнеров.

Другой российский игрок «Нью-Джерси», защитник Дмитрий Куликов, на протяжении всей встречи был абсолютно незаметен — для защитника его стиля это является лучшим комплиментом.

Неважное состояние Гусева можно ярко проиллюстрировать с помощью одного момента, который произошел во втором периоде. Такие ситуации Никита обычно реализует в 9 случаях из 10. Кошмарный промах.

Что не удалось бывшему лидеру СКА, то сумел сделать Майлз Вуд, который был активен на протяжении всей встречи. Убежав в отрыв, Вуд прямым броском все-таки сумел пробить Раска.

За семь минут до окончания заключительного отрезка встречи команды еще разобменялись заброшенными шайбами, уместив два гола в тридцать секунд. Сначала Ник Ритчи реализовал удаление все того же Вуда, а затем защитник «Нью-Джерси» Тай Смит забросил свою первую шайбу в лучшей лиге мира и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время игроки «Дэвилз» дважды выходили на рандеву с голкипером «Бостона», но ни Палмиери, ни Хьюз не сумели переиграть Тууку Раска и тем самым приговорили свою команду к серии буллитов. В серии штрафных бросков победу своей команде принес Брэд Маршанд.