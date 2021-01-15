Промахнулся по пустым воротам и смазал буллит. Провальный матч олимпийского чемпиона Гусева на старте сезона НХЛ
Неудачное начало.
Неудачное начало.
Для Никиты Гусева матч против «Бостона» был примечателен лишь тем, что значился первым в текущем сезоне, а вот для его соотечественника Дмитрия Куликова эта встреча стала дебютной в «Нью-Джерси», с которым защитник подписал контракт в межсезонье.
«Чем больше он будет привыкать к своим партнерам, тем больше шансов он сможет создавать для нас. Но будут и моменты, когда нам понадобится, чтобы игроки образовали крепкую защитную конструкцию, и, думаю, он это понимает. Работа продолжается, ему станет удобнее и привычнее. Он осваивался в НХЛ, разбирался, как тут все устроено, и с каждым днем становился все лучше», — говорил главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф о Гусеве.
В своей первой же смене герой финального матча Олимпиады-2018 несколько раз исполнил роль центрального нападающего, подстраховав провалившегося защитника в средней зоне. Было заметно, что Гусев в стартовом отрезке встречи по большей части находился не в своей тарелке, плохо чувствовал ритм игры и, несмотря на присутствие рядом Павла Захи, испытывал нехватку партнеров, с которыми можно было обыграться. Слишком уж безыдейно и пассивно действовали «Дэвилз» в атаке.
Обе команды делали упор на игру в обороне, поэтому нападению в стартовые 10 минут было чрезвычайно сложно пробиться к воротам соперника: игра была очень вязкой. Однако единственный форвард с российским паспортом в этом матче удивил тем, что ему удалось не увязнуть в этом болоте и, по сути, именно он создал первый
Команды Раффа и Кэссиди действовали аккуратно, без особых обострений. Но даже в таком хокее «Бостон»
Гусев по ходу матча выходил в разных спецбригадах большинства, но в неравных составах «Дэвилз» были столь же неубедительны, как и при игре «5 на 5». Было очевидно, что Никита еще далек от своей оптимальной формы: в обычном состоянии он действует гораздо быстрее и агрессивнее. Однако даже в такой ситуации наш форвард был одним из самых опасных в составе своей команды. Проблема часто была лишь в отсутствии помощи от партнеров.
Другой российский игрок «Нью-Джерси», защитник Дмитрий Куликов, на протяжении всей встречи был абсолютно незаметен — для защитника его стиля это является лучшим комплиментом.
Неважное состояние Гусева можно ярко проиллюстрировать с помощью одного момента, который произошел во втором периоде. Такие ситуации Никита обычно реализует в 9 случаях из 10. Кошмарный промах.
Что не удалось бывшему лидеру СКА, то сумел сделать Майлз Вуд, который был активен на протяжении всей встречи. Убежав в отрыв, Вуд прямым броском
За семь минут до окончания заключительного отрезка встречи команды еще разобменялись заброшенными шайбами, уместив два гола в тридцать секунд. Сначала Ник Ритчи реализовал удаление все того же Вуда, а затем защитник «Нью-Джерси» Тай Смит забросил свою первую шайбу в лучшей лиге мира и перевел игру в овертайм.
В дополнительное время игроки «Дэвилз» дважды выходили на рандеву с голкипером «Бостона», но ни Палмиери, ни Хьюз не сумели переиграть Тууку Раска и тем самым приговорили свою команду к серии буллитов. В серии штрафных бросков победу своей команде принес Брэд Маршанд.
Гусеву, которого посадили на лавку за пять минут до конца матча, доверили исполнение первого буллита, однако Никите сегодня категорически не везло. Ни он сам, ни «Нью-Джерси», не могут занести этот матч себе в актив.