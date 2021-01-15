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09:49 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

ТАСС, 15 января. «Эдмонтон» со счетом 5:2 обыграл «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей голами отметились Коннор Макдэвид (20, 29, 36-я минуты) и Райан Нюджент-Хопкинс (8, 52), четыре голевые передачи на счету Леона Драйзайтля. За «Ванкувер» отличились Нейт Шмидт (24), Тайлер Мотт (31).

Макдэвид стал автором первого хет-трика в новом сезоне НХЛ.

Команды сыграли друг против друга вторую встречу подряд. Предыдущий матч прошел 14 января и завершился победой «Ванкувера» со счетом 5:3.

В других матчах игрового дня «Виннипег» в овертайме обыграл «Калгари» (4:3), «Нэшвилл» оказался сильнее «Коламбуса» (3:1), «Сан Хосе» победил «Аризону» в серии буллитов (4:3).

Следующую встречу «Эдмонтон» проведет 17 января против «Монреаля», «Ванкувер» в тот же день сыграет с «Калгари».

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Эдмонтон Ойлерз
5:2
2:0, 2:2, 1:0
Ванкувер Кэнакс
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