Хет-трик Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
ТАСС, 15 января. «Эдмонтон» со счетом 5:2 обыграл «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 15 января. «Эдмонтон» со счетом 5:2 обыграл «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей голами отметились Коннор Макдэвид (20, 29, 36-я минуты) и Райан
Макдэвид стал автором первого
Команды сыграли друг против друга вторую встречу подряд. Предыдущий матч прошел 14 января и завершился победой «Ванкувера» со счетом 5:3.
В других матчах игрового дня «Виннипег» в овертайме обыграл «Калгари» (4:3), «Нэшвилл» оказался сильнее «Коламбуса» (3:1), «Сан Хосе» победил «Аризону» в серии буллитов (4:3).
Следующую встречу «Эдмонтон» проведет 17 января против «Монреаля», «Ванкувер» в тот же день сыграет с «Калгари».