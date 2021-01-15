Капризов мощно ворвался в НХЛ! Забил победный гол в овертайме и отдал два ассиста — его не зря ждали 2029 дней

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В межсезонье, которое из-за ковида растянулось до неприличных величин, Атлантику пересекло несколько знаковых российских хоккеистов. Под первым номером, разумеется, Кирилл Капризов. Не просто олимпийский чемпион, а человек, который в Пхенчхане спас весь наш хоккей от несмываемого позора. Вот и в Миннеаполисе его ждали словно миссию. Дождались спустя 2029 дней.

В расположение «Миннесоты» Капризов прибыл 4 декабря, а 9-го провел первую тренировку с новой команды. Уже тогда было понятно, что партнером бывшей звезды ЦСКА станет Зак Паризе. Когда-то этот американец вместе с Ильей Ковальчуком выводил «Нью-Джерси» в финал Кубка Стэнли, а теперь, играя в родном городе, он на правах ветерана будет помогать другому русскому.

Вот и на стартовый матч сезона Капризов вышел в тройке с Паризе. Третьим в их звене оказался Ник Бьюгстад. После первой смены, которая продлилась полминуты, Капризову пришлось немного задержаться на лавке. Нет, его не усадили в запас за какое-то неудачное действие. Это Мэтт Дамба нарушил правила и оставил «дикарей» вчетвером, а использовать Кирилла в меньшинстве не очень то рационально.

Россиянину довольно долго не удавалось нанести первый бросок в створ. Хотя первую попытку он предпринял уже во второй смене: прицеливался из левого круга вбрасывания, но выстрел в касание заблокировали. Впрочем, проблемы с выходом на убойную позицию не помешали Кириллу набрать первое очко в НХЛ.

За три с лишним минуты до первого перерыва Капризов впервые взял на себя инициативу. Схватил шайбу и понесся к воротам, особо не смотря по сторонам. Такая наглость, помноженная на самоуверенность, могла даже привести к травме. Бросить россиянину не дали, а вот встретили довольно жестко. Зато шайба удачно отскочила Юнасу Бродину, который и открыл счет!

Несмотря на быстро заработанную голевую передачу, поначалу Капризов не был в числе главных действующих лиц. Иногда и он вовсе выглядел немного потерянным. Очевидно, привыкал к новой для себя реальности. Да и казать, что хоккеисты «Миннесоты» играли на паренька из Новокузнецка, было бы преувеличением. В некоторых моментах они его будто не замечали, из-за чего Кирилл катался на холостых оборотах. Но это только в первом периоде.

Свою настойчивость Кирилл продемонстрировал еще в моменте с шайбой Бродина. В том же духе новичок «дикарей» продолжил после перерыва. Вы блокируете мой бросок? Я нанесу еще один! Стремление идти на добивание ему обязательно пригодится в дальнейшей заокеанской карьере. А вот черновой игре Капризов почти не принимал участия. Как и в отборе шайбы. Обороняясь, он чаще всего «рыбачил» на синей линии, будучи готовым убежать в отрыв. А из силовой борьбы запомнился смачный хит в первом периоде.

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Впервые отзываться о Капризове в восторженных тонах позволило удаление, которое схватил игрок «Лос-Анджелеса». Дин Эвасон не просто выпустил дебютанта на большинством, а включил его в первую спецбригаду. И Кирилл сразу показал, что находится на своем месте. Он и шайбу в зону завозил, и партнеров передачами находил. А вот на бросок россиянина не выводили. Сама по себе позиция между «усами» не особо располагает завершению розыгрыше.

Капризов не стал зацикливаться на броске. Вместо того, чтобы во что бы то ни стало забросить шайбу в дебютном матче он сосредоточился на подыгрыше партнерам. И не прогадал! С минимальным временным интервалом он классными передачами выводил на ударную позицию Джареда Сперджена и Виктора Раска. И если защитник «Миннесоты» угодил прямо в Джонатана Куика, то шведский форвард пробил вратаря «Кингз». И вот уже у Капризова не один голевой пас, а два. Причем второй выдался куда более осмысленный, чем первый.