Овечкин мужественно бросался под шайбу и снова победил. «Вашингтон» пока справляется без голов русской суперзвезды

«Вашингтону» и «Баффало» одними из первых пришлось пройти через главное развлечение нового сезона Национальной хоккейной лиги — матчи двух соперников в режиме «бэк-ту-бэк». Накануне «Кэпиталз» открыли регулярный чемпионат победой со счетом 6:4, но не прошло и суток с момента финальной сирены в той встрече, как командам нужно было опять выходить на лед арены «Кибэнк-центр». Оба тренера по такому случаю решили сменить вратарей — Картер Хаттон и Илья Самсонов после игры, в которой они не были образцами надежности, получили отдых.

Казалось, что преимущество в таком плотном графике должно быть у «Сэйбрз». Доказательной базой служил средний возраст команд. «Вашингтон» в нынешнем сезоне с большим запасом удерживает лидерство по этому показателю — 29,35 лет (по информации Eliteprospects), в то время как «Баффало» является одним из самых молодых клубов лиги — 26,34 лет. Подтверждать эти ожидания хозяева начали с первых секунд повторного матча.

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Команда Ральфа Крюгера попыталась сразу раздавить опытного соперника — в какой-то момент преимущество «клинков» достигло счета 5−0, размочить неприятную для «столичных» статистику смог только Александр Овечкин. Но даже после его выстрела «Баффало» продолжил наседать, а соперник помогал ему, начав одно за одним зарабатывать удаления. Из 20 стартовых минут «Вашингтон» 6 провел в меньшинстве и если бы не голкипер Витек Ванечек, стойки его ворот, а также удача, счет к перерыву обязательно был бы открыт. Но «Кэпиталз» выстояли, а сразу после сигнала на перерыв Овечкин решил о чем-то поговорить с судьями — возможно, был не согласен со слишком частыми наказаниями партнеров.

Великий мотиватор Крюгер во время паузы в игре наверняка просил своих хоккеистов продолжать в том же духе, но план был провален уже через полторы минуты после возвращения команд на площадку. Талантище Расмус Далин напарил на чужой синей линии, Том Уилсон запустил к воротам «Сэйбрз» Якуба Врану, а тот решил эпизод, не сближаясь с вратарем. 2 матча, 2 гола — пока все ждут шайб от Овечкина, их забрасывает Врана.

В остальном второй период мало отличался от первого — да, «Вашингтон» исправился и стал меньше удаляться, но порою и в равных составах создавалось ощущение, что у «Баффало» есть численное преимущество. «Сэйбрз» закрывали соперника в зоне, бомбардировали ворота, но Ванечек, при активной поддержке партнеров, был непробиваем. Что говорить, если под выстрелы «клинков» мужественно и эффективно бросался даже капитан Овечкин. «Кэпиталз» выстояли и ушли на второй перерыв с минимальным преимуществом.

Ови поймал на себя шайбу после броска Расмуса Ристолайнена, а вот на старте третьей двадцатиминутки помешать финну было некому. Точнее, у него даже нашелся помощник в составе «Кэпиталз». Том Уилсон активно боролся на дальнем пятаке с Джеком Айкелом и в итоге именно от ноги 43-го номера «Вашингтона» шайба влетела в ворота Ванечека — вины чешского голкипера в этом эпизоде точно не было.

Уилсон напарил — Уилсон исправился. Гол к «Вашингтону» пришел из ниоткуда. Готси просто выбросили шайбу из своей зоны, но 28-летний защитник «Баффало» Колин Миллер сам переквалифицировал этот момент в контратаку. Канадец завалился на лед, подарив владение Никласу Бэкстрему, швед скинул ее на Уилсона, а тот бросил без шансов для Линуса Улльмарка — 2:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dd3sdVi4pzA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Уилсона оживил «Вашингтон» — гости забегали так, как в этом матче у них еще не получалось. Впрочем, от нервной концовки это их не спасло. Ветеран Здено Хара схватил удаление, активно спорил с судьей и из штрафного бокса наблюдал за очередным подвигом партнеров. 2:1 — не очень логичная, но очень важная победа «Кэпиталз». Столичная команда, включая ее звезд, показала, что умеет терпеть и вытаскивать матчи на жилах, добившись стопроцентного результата в Баффало даже без голов Александра Овечкина. Они, скорее всего, придут, а вот, что делать с играми «бэк-ту-бэк» Питеру Лавиолетту еще предстоит придумать — во второй встрече за два дня его хоккеисты выглядели очень тяжело.