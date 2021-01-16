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10:42 (мск), источник: Sport24

Позор русского хоккеиста Малкина в США. Он не набрал ни одного очка в двух дерби, «Питтсбург» получил в них 11 шайб

Отвратительный старт сезона от Евгения.

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Источник: AP 2020

«Я могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент», — сказал Евгений Малкин перед началом сезона.

В первом из двух подряд «Пенсильванских дерби» Малкин и мотивация были как «Питтсбург» и завоевание Кубка Стэнли в последние годы: вещи если не противоположные, то очень далекие друг от друга. Общеизвестно, что российский форвард — ярчайший пример игрока настроения. Малкин на протяжении всей карьеры был художником, которому для создания настоящих шедевров нужны известные лишь ему одному исключительные условия и обстоятельства. В боевом состоянии воспитанник «Магнитки» — один из лучших нападающих мира. Но очень часто он пребывает в спячке и теряет всякий интерес к происходящему на площадке. Казалось, что апатия Малкина распространится и на повторный матч «Питтсбурга» против «Филадельфии», но на этот разлидер «Питтсбурга» регулярно проявлял свойственную ему изобретательность, отдавал неплохие передачи и в целом выглядел интереснее, чем двумя днями ранее.

В пятничной встрече наши соотечественники заставили обратить на себя внимание уже в первом периоде. Однако до первой шайбы Проворова в сезоне и неплохих действий Малкина при игре в большинстве «Филадельфия» успела дважды поразить ворота соперника.

Источник: AP 2020

Команда Майка Салливана не сделала никаких выводов из прошлой встречи, в которой «Флайерз» реализовали оба удаления «пингвинов» в стартовой двадцатиминутке и продолжила нарушать правила. Уже на седьмой минуте спецбригада большинства «Флайерз» реализовала ситуацию «пять на три»: Конечны, после шикарной комбинации, открыл счет в матче. Дежа вю, не иначе.

К слову, «летчики» и в равных составах смотрелись интереснее, легче и организованнее. Под этим утверждением свою подпись поставил все тот же Конечны, спустя несколько минут оформивший дубль. Вновь ужасное начало в исполнении «Питтсбурга».

По игре превосходство парней Алена Виньо было не столь выдающимся, как счет на табло. Не заметный в начале встречи Малкин пытался организовывать атаки своей команды, но результата поначалу это не приносило. Зато «Филадельфия», после шикарного броска Проворова с ползоны в ближнюю девятку, ушла в отрыв. 3:0 к середине первого периода. Для нашего защитника эта шайба стала первой в стартовавшем совсем недавно сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже в следующем эпизоде воспитанник ярославского хоккея отметился со знаком минус и заработал удаление, которое впоследствии «Питтсбургу» удалось реализовать. Салливан отрядил Малкина на место защитника в спецбригаде большинства, и этот ход сработал. Хоть российский форвард и не попал в протокол, но именно его передача запустила голевую атаку, которая вернула «Пингвинз» в игру.

Не прошло и минуты, как «Пингвинз» сократили отставание в счете до минимума: Танев после броска Макканна был внимателен на добивании.

В плане результативности второй период стал полной противоположностью стартовому отрезку встречи: команды временами демонстрировали авантюрный, атакующий хоккей и создавали момент за моментом, однако поразить ворота соперника не удалось ни одной из команд.

Источник: AP 2020

Во второй половине встречи инициативой владела команда Салливана, однако никаких преференций ей, по большому счету, это не принесло. Сколько бы «пингвины» не создавали опасных моментов у ворот Картера Харта, в завершающей стадии им не хватало хорошего броска. У «Филадельфии» с этим дела обстояли лучше, поэтому за шесть минут до конца третьего периода Конечны окончательно добил «Пингвинз» и оформил первый в карьере хет-трик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Окончательный счет установил Линдблом, поразивший пустые ворота соперника. «Питтсбург» потерпел второе поражение подряд, закончив эти матчи с позорной для топ-клуба разницей 5:11. Салливану есть, над чем подумать: Кросби и Малкин выглядят абсолютно потерянными, а нижние звенья не в состоянии решать исход матчей в одиночку. В отличие от главного тренера «Питтсбурга», у российских болельщиков есть повод для радости: в этом сезоне Иван Проворов по-прежнему является лучшим защитником своей команды и постепенно укрепляется в роли одного из ведущих оборонцев лиги.

Максим Самарцев

Филадельфия Флайерз
5:2
3:2, 0:0, 2:0
Питтсбург Пингвинз
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