Позор русского хоккеиста Малкина в США. Он не набрал ни одного очка в двух дерби, «Питтсбург» получил в них 11 шайб

«Я могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент», — сказал Евгений Малкин перед началом сезона.

В первом из двух подряд «Пенсильванских дерби» Малкин и мотивация были как «Питтсбург» и завоевание Кубка Стэнли в последние годы: вещи если не противоположные, то очень далекие друг от друга. Общеизвестно, что российский форвард — ярчайший пример игрока настроения. Малкин на протяжении всей карьеры был художником, которому для создания настоящих шедевров нужны известные лишь ему одному исключительные условия и обстоятельства. В боевом состоянии воспитанник «Магнитки» — один из лучших нападающих мира. Но очень часто он пребывает в спячке и теряет всякий интерес к происходящему на площадке. Казалось, что апатия Малкина распространится и на повторный матч «Питтсбурга» против «Филадельфии», но на этот разлидер «Питтсбурга» регулярно проявлял свойственную ему изобретательность, отдавал неплохие передачи и в целом выглядел интереснее, чем двумя днями ранее.

В пятничной встрече наши соотечественники заставили обратить на себя внимание уже в первом периоде. Однако до первой шайбы Проворова в сезоне и неплохих действий Малкина при игре в большинстве «Филадельфия» успела дважды поразить ворота соперника.

Команда Майка Салливана не сделала никаких выводов из прошлой встречи, в которой «Флайерз» реализовали оба удаления «пингвинов» в стартовой двадцатиминутке и продолжила нарушать правила. Уже на седьмой минуте спецбригада большинства «Флайерз» реализовала ситуацию «пять на три»: Конечны, после шикарной комбинации, открыл счет в матче. Дежа вю, не иначе.

К слову, «летчики» и в равных составах смотрелись интереснее, легче и организованнее. Под этим утверждением свою подпись поставил все тот же Конечны, спустя несколько минут оформивший дубль. Вновь ужасное начало в исполнении «Питтсбурга».

По игре превосходство парней Алена Виньо было не столь выдающимся, как счет на табло. Не заметный в начале встречи Малкин пытался организовывать атаки своей команды, но результата поначалу это не приносило. Зато «Филадельфия», после шикарного броска Проворова с ползоны в ближнюю девятку, ушла в отрыв. 3:0 к середине первого периода. Для нашего защитника эта шайба стала первой в стартовавшем совсем недавно сезоне.

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Уже в следующем эпизоде воспитанник ярославского хоккея отметился со знаком минус и заработал удаление, которое впоследствии «Питтсбургу» удалось реализовать. Салливан отрядил Малкина на место защитника в спецбригаде большинства, и этот ход сработал. Хоть российский форвард и не попал в протокол, но именно его передача запустила голевую атаку, которая вернула «Пингвинз» в игру.

Не прошло и минуты, как «Пингвинз» сократили отставание в счете до минимума: Танев после броска Макканна был внимателен на добивании.

В плане результативности второй период стал полной противоположностью стартовому отрезку встречи: команды временами демонстрировали авантюрный, атакующий хоккей и создавали момент за моментом, однако поразить ворота соперника не удалось ни одной из команд.

Во второй половине встречи инициативой владела команда Салливана, однако никаких преференций ей, по большому счету, это не принесло. Сколько бы «пингвины» не создавали опасных моментов у ворот Картера Харта, в завершающей стадии им не хватало хорошего броска. У «Филадельфии» с этим дела обстояли лучше, поэтому за шесть минут до конца третьего периода Конечны окончательно добил «Пингвинз» и оформил первый в карьере хет-трик.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I4Yis5496lw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Окончательный счет установил Линдблом, поразивший пустые ворота соперника. «Питтсбург» потерпел второе поражение подряд, закончив эти матчи с позорной для топ-клуба разницей 5:11. Салливану есть, над чем подумать: Кросби и Малкин выглядят абсолютно потерянными, а нижние звенья не в состоянии решать исход матчей в одиночку. В отличие от главного тренера «Питтсбурга», у российских болельщиков есть повод для радости: в этом сезоне Иван Проворов по-прежнему является лучшим защитником своей команды и постепенно укрепляется в роли одного из ведущих оборонцев лиги.