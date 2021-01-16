35 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Чикаго»

У победителей по голу забили Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Блейк Коулман, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. У проигравших шайбы на счету Алекса Дебринкэта и Патрика Кейна.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37. Защитник Михаил Сергачев отыграл 22:14 и заработал показатель полезности «+1». Напомним, что в составе «Тампы» отсутствует российский форвард Никита Кучеров, который пропустит весь регулярный сезон из-за травмы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/j_Zltl931ng" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Чикаго» Никита Задоров за 20:08 на льду заработал показатель полезности «-1».