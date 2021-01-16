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12:06 (мск), источник: Sport24

35 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Чикаго»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

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Источник: AP 2020

У победителей по голу забили Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Блейк Коулман, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. У проигравших шайбы на счету Алекса Дебринкэта и Патрика Кейна.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37. Защитник Михаил Сергачев отыграл 22:14 и заработал показатель полезности «+1». Напомним, что в составе «Тампы» отсутствует российский форвард Никита Кучеров, который пропустит весь регулярный сезон из-за травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Чикаго» Никита Задоров за 20:08 на льду заработал показатель полезности «-1».

«Тампа» выиграла второй матч подряд на старте сезона, а «Чикаго» потерпел второе кряду поражение.

Тампа-Бэй Лайтнинг
5:2
0:0, 3:2, 2:0
Чикаго Блэкхокс
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