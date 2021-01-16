Девушка белорусского дебютанта в НХЛ: называет Шаранговича «лучшим подарком от Санты» и уже похвастала кольцом в инстаграм

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Набрать очки в матче Шаранговичу, к сожалению, не удалось, однако, его дебют точно не назовешь неудачным: нападающий отыграл больше 17 минут (что немало для новичка) и завершил встречу с показателем полезности «+1». Кроме того, белорус отметился своеобразным хет-триком — заработал на себе три первых удаления соперника. Правда, все это не помогло обыграть «Бостон» — «медведи» победили 3:2 по буллитам.

А вот главный болельщик Шаранговича следил за матчем из Минска — в сторис впечатлениями от дебюта делилась его девушка Дарья.

Всего неделю назад герлфренд выложила в соцсетях фото с букетом цветов (назвала его новогодней елкой по версии Егора) и кольцом на безымянном пальце. Похоже, у «главного бабника команды» (а именно так характеризовали его в интервью несколько лет назад партнеры по «молодежке» Илья Сушко и Евгений Астанков) всё серьезно.