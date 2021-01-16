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10:14 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Девушка белорусского дебютанта в НХЛ: называет Шаранговича «лучшим подарком от Санты» и уже похвастала кольцом в инстаграм

Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович в ночь с четверга на пятницу провел дебютный матч в НХЛ. 22-летний хоккеист стал первым за пять лет белорусом, вышедшим на лед сильнейшей лиги планеты — последним в марте 2016-го был Михаил Грабовский, который позже завершил карьеру из-за травмы.

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13
фотографий

Набрать очки в матче Шаранговичу, к сожалению, не удалось, однако, его дебют точно не назовешь неудачным: нападающий отыграл больше 17 минут (что немало для новичка) и завершил встречу с показателем полезности «+1». Кроме того, белорус отметился своеобразным хет-триком — заработал на себе три первых удаления соперника. Правда, все это не помогло обыграть «Бостон» — «медведи» победили 3:2 по буллитам.

А вот главный болельщик Шаранговича следил за матчем из Минска — в сторис впечатлениями от дебюта делилась его девушка Дарья.

Всего неделю назад герлфренд выложила в соцсетях фото с букетом цветов (назвала его новогодней елкой по версии Егора) и кольцом на безымянном пальце. Похоже, у «главного бабника команды» (а именно так характеризовали его в интервью несколько лет назад партнеры по «молодежке» Илья Сушко и Евгений Астанков) всё серьезно.

Избранница хоккеиста в инстаграме часто хвастает красивым телом (не удивительно, девушка — сертифицированный персональный тренер и нутрициолог) и цветами от любимого: Шаранговича она называет «лучшим подарком от Санты», а сам прошедший год невероятным.

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