Русское противостояние в Нью-Йорке. Панарин и Бучневич оформили по дублю, Сорокин провалил дебют в НХЛ
А Варламов получил травму на раскатке перед матчем.
А Варламов получил травму на раскатке перед матчем.
Прелесть нового календаря регулярного чемпионата НХЛ в том, что самые жаркие противостояния болельщики теперь будут видеть чаще.
Мог ли
Если первая игра не получилась удачной для русских хоккеистов (кроме Семена Варламова), то в субботней встрече героями становились исключительно русские. Началось все с неожиданного дебюта. На раскатке Варламов получил травму и не смог выйти на игру. Так, за 20 минут до начала встречи Илья Сорокин узнал, что сегодня пройдет его первая игра в НХЛ.
Голкипер не играл на протяжении десяти месяцев, что сразу почувствовалось. Он пропустил уже на третьей минуте встречи. Классную и быструю атаку провернуло первое звено «Рейнджерс», и Бучневич прострелил ворота Сорокина после изящного паса Зибанежада. Павел сразу же показал, что совсем не зря теперь играет в первой тройке.
На этом команда из Манхэттена не остановилась. В первом периоде забил еще Панарин, для него эта шайба стала первой в сезоне. И вновь защитники «Айлендерс» не успели за молниеносной атакой: Смит отдал длинный точный пас, а Артемий вырвался к воротам.
После перерыва дубль оформил Бучневич. На этот раз Павел все сделал сам: здорово прошел соперников и бросил. Четвертый гол оказался на счету Какко. Дебют у Сорокина выдавался провальным: четыре пропущенных шайбы за 40 минут с 24-х бросков. При этом в социальных сетях никто не спешил жестко критиковать Илью. Все понимали, каким неожиданным и спонтанным вышел этот дебют, да и защита у Барри Тротца в этом матче выглядела ужасно. И в конце концов даже самые крутые голкиперы проваливались в первой игре.
Дебют Георгиева в НХЛ, который в этот раз играл у «Рейнджерс», тоже получился не самым успешным.
Три года назад, несмотря на уверенную игру, Александр в своем пером матче проиграл «Монреалю». С тех пор он почти выиграл конкуренцию у Лундквиста, затем проиграл ее Шестеркину. Нынешний сезон начал в ранге второго номера, однако провел свой матч увереннее Игоря. У Георгиева — победа, «сухарь» и 23 отраженных бросков. Ему не пришлось в дерби делать
У «Рейнджерс» в этом матче получалось буквально все. В третьем периоде
Дарья Тубольцева