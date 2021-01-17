Русское противостояние в Нью-Йорке. Панарин и Бучневич оформили по дублю, Сорокин провалил дебют в НХЛ

Прелесть нового календаря регулярного чемпионата НХЛ в том, что самые жаркие противостояния болельщики теперь будут видеть чаще.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ce26282caa83216b0fb7" data-vnd="ce26282caa83216b0fb7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ce26282caa83216b0fb7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мог ли кто-то до этого года мечтать о том, что команды из Нью-Йорка будут встречаться целых восемь раз за сезон? Настоящая серия плей-офф в регулярке! И с первых игр стало понятно, что соперники будут сражаться упорно, а борьба будет непредсказуемой. Иначе чем объяснить тот факт, что в первом матче уверенно победили «Айлендерс», а через два дня такая же уверенная победа по счету была уже у «Рейнджерс»?

Если первая игра не получилась удачной для русских хоккеистов (кроме Семена Варламова), то в субботней встрече героями становились исключительно русские. Началось все с неожиданного дебюта. На раскатке Варламов получил травму и не смог выйти на игру. Так, за 20 минут до начала встречи Илья Сорокин узнал, что сегодня пройдет его первая игра в НХЛ.

Голкипер не играл на протяжении десяти месяцев, что сразу почувствовалось. Он пропустил уже на третьей минуте встречи. Классную и быструю атаку провернуло первое звено «Рейнджерс», и Бучневич прострелил ворота Сорокина после изящного паса Зибанежада. Павел сразу же показал, что совсем не зря теперь играет в первой тройке.

На этом команда из Манхэттена не остановилась. В первом периоде забил еще Панарин, для него эта шайба стала первой в сезоне. И вновь защитники «Айлендерс» не успели за молниеносной атакой: Смит отдал длинный точный пас, а Артемий вырвался к воротам.

После перерыва дубль оформил Бучневич. На этот раз Павел все сделал сам: здорово прошел соперников и бросил. Четвертый гол оказался на счету Какко. Дебют у Сорокина выдавался провальным: четыре пропущенных шайбы за 40 минут с 24-х бросков. При этом в социальных сетях никто не спешил жестко критиковать Илью. Все понимали, каким неожиданным и спонтанным вышел этот дебют, да и защита у Барри Тротца в этом матче выглядела ужасно. И в конце концов даже самые крутые голкиперы проваливались в первой игре.

Дебют Георгиева в НХЛ, который в этот раз играл у «Рейнджерс», тоже получился не самым успешным.

Три года назад, несмотря на уверенную игру, Александр в своем пером матче проиграл «Монреалю». С тех пор он почти выиграл конкуренцию у Лундквиста, затем проиграл ее Шестеркину. Нынешний сезон начал в ранге второго номера, однако провел свой матч увереннее Игоря. У Георгиева — победа, «сухарь» и 23 отраженных бросков. Ему не пришлось в дерби делать какие-то невероятные сэйвы и на протяжении всего матча отражать броски соперника. Однако в любом случае сыграл он лучше Шестеркина, и теперь тренерский штаб будет долго думать, кого ставить на следующий матч.

У «Рейнджерс» в этом матче получалось буквально все. В третьем периоде наконец-то удалось реализовать и большинство (всего за 60 минут у команды было аж 8 попыток). Вслед за Бучневичем дубль оформил Панарин, а Павел был опять в очках. Статистика Сорокина все ухудшалась, в любой другой ситуации его бы уже давно поменяли, но из-за травмы Варламова «Айлендерс» были лишены такой возможности. Характер повреждения русского вратаря пока неизвестен, как и непонятно, сможет ли он сыграть через два дня с «Бостоном». Может получиться так, что Сорокина придется вновь бросать в самое пекло. На этот раз Илья должен быть более готовым.