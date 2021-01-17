Штюцле не зря был героем МЧМ! Новичок «Оттавы» забил супергол, попав по прыгавшей шайбе
Сборная России едва обыграла немцев во главе со Штюцле. И он уже готов «зажигать» в НХЛ.
Сборная России едва обыграла немцев во главе со Штюцле. И он уже готов «зажигать» в НХЛ.
Для одного из фаворитов Северного дивизиона «Торонто» нынешний сезон начался с двух полярных по содержанию матчей. В стартовой игре «кленовые» блестяще переиграли в овертайме «Монреаль», а затем произошёл необъяснимый провал во встрече с «Оттавой», когда преимущество 2:1 в середине второго периода превратилось в дефицит 2:4 ближе к концу. «Эти матчи называют битвой при Онтарио, но какая же это битва, если одна команда не бьётся?», — возмущался после той игры эксперт TSN Крэйг Баттон.
«Торонто» сделал правильные выводы после неудачи, и на повторный матч в столице Канады вышел с особым настроем, но главной звездой встречи всё равно стал игрок «Сенаторз».
«Оттава» открыла счёт в середине стартовой двадцатиминутки, когда Никита Зайцев мощным броском от синей линии «подстрелил» своего же одноклубника Ника Пола. Но тот быстро сориентировался, увидел упавшую шайбу и удачно добил её с пятачка, ничем не выказав боли или неудовольствия от попадания снаряда после выстрела россиянина.
«Кленовые листья» отыгрались ближе к первому перерыву за счёт шайбы ветерана Джо Торнтона. Один из самых знаменитых «безтрофейников» НХЛ пытается добраться до Кубка Стэнли, перейдя в «Мэйпл Лифс», и этот гол Торнтона стал первым за новую команду. Он забил его в возраст 41 года и 198 дней, став вторым по возрасту хоккеистом, забивавшим
Во втором периоде Митч Марнер при поддержке Остона Мэттьюса вывел гостей вперёд, а в начале третьего отрезка сам Мэттьюс реализовал большинство, и этот гол оказался для «Мэйпл Лифс» победным.
«Забить первый гол — это, определённо, отличное чувство. Хотелось бы одержать победу, у нас был неплохой импульс, все хотели забить третий гол и сравнять счёт. Что касается меня, то мне кажется, что я неплохо справился. Отличный момент, никогда его не забуду», — сказал Штюцле после матча.
«Штюцле будет особенным игроком, у него есть для этого все данные. Гол замечательный, он вернул нас в гонку. Позднее удаление Штюцле за подножку? Я ещё не видел, было ли там действительно нарушение, или нет. Но у нас были шансы до самого конца», — защитил своего молодого таланта наставник «Оттавы» Ди Джей Смит.
Что касается российских хоккеистов в обеих командах, то правы оказались заокеанские журналисты, прогнозировавшие скорое выбывание Александра Барабанова из основного состава «Торонто» — накануне матча его отправили в «команду такси», вызвав взамен Ника Робертсона. Он получил всего 2 минуты и 20 секунд игрового времени, не сумев вернуться в игру после травмы колена, но вряд ли Барабанова так быстро вернут обратно в основу.
У «Оттавы» в запас попал Артём Анисимов, который накануне не впечатлил тренерский штаб в роли центрфорварда четвёртого звена. Его заменил Колин Уайт, сумевший отдать голевую передачу и заработать «+1», поэтому скорейшего возвращения Артёма в основной состав также вряд ли стоит ждать.
Максим Замятин