Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Амур
00
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Авангард
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Сибирь
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
15
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миннесота» чудом спаслась за 2 секунды до сирены. А потом Капризов нарисовал победный гол

Две ошибки русского форварда не стали фатальными для его команды, а в овертайме Кирилл сделал решающую передачу.

Наверх
Источник: AP 2020

Кирилл Капризов ярко стартовал в НХЛ. В своём дебютном матче российский нападающий набрал три очка и принёс «Миннесоте» победу в овертайме. После игры Капризов получил впечатляющую прессу, но купаться в лучах славы Кириллу было некогда — уже через день «дикарей» ждал новый матч с «Лос-Анджелесом» и форварду нужно было поддерживать реноме новой звезды франшизы.

Во время загрузки произошла ошибка.
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

Игра с «Стэйплс-центре» вновь получилась равной и очень упорной. Защитник «Миннесоты» Дамба открыл счёт уже на 21-й секунде, пробив Джонатана Куика броском с отрицательного угла не без помощи рикошета от ноги защитника «Кингз».

«Короли» отыгрались в конце периода усилиями Габриэля Виларди, буквально занёсшего шайбу в сетку, а в середине второго отрезка хозяевам площадки удалось дважды огорчить Кэма Тальбо. Сначала Блейк Лизотт удачно подставился под бросок Дрю Даути, а затем Андреас Атанасиу реализовал выход «2 в 1».

Кирилл Капризов во время обоих голов «королей» не просто был на льду, но и непосредственно «участвовал» во взятии ворот своей команды. В первом случае российский нападающий проиграл борьбу у борта, не смог вывести шайбу из зоны, а затем неудачно попытался заблокировать бросок Даути — именно рикошетом от клюшки Кирилла снаряд полетел в ногу Лизотту.

Официальный сайт НХЛ

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во второй голевой ситуации Капризов сначала обрезался в центре площадки, а потом не слишком активно бежал назад и не сумел помешать Атанасиу добить шайбу в ворота.

Таким образом, Кирилл мог стать едва ли не главным антигероем встречи, но в результате всё обернулось для Капризова наилучшим образом. «Миннесота» сумела спастись в третьем периоде: Эк забил вторую шайбу «дикарей» на 48-й минуте, а за две секунды до финальной сирены Сутер могучим броском перевёл встречу в овертайм. Драматизма этой ситуации добавил тот факт, что за 40 секунд до спасения «Миннесоты» игрок «Лос-Анджелеса», бросая по пустым воротам из своей зоны, угодил в штангу.

С помощью мастерства и везения «дикари» «украли» победу у «Лос-Анджелеса», а в овертайме вновь настало время Капризова. Российский форвард, фактически «привёзший» два гола в свои ворота, не сам решил момент в дополнительное время, как два дня назад, но помог отличиться партнёру. Кирилл нарисовал точную поперечную передачу на Юханссона, а швед странным броском-черпачком пробил Куика.

Официальный сайт НХЛ

Есть вторая победа «Миннесоты» в сезоне. И снова «Лос-Анджелес» повержен в овертайме, снова со счётом 4:3, и опять в решающем голе «дикарей» принимает участие Капризов. А про ошибки Кирилла после такого чудесного спасения «Уайлд» уже никто и не вспомнит.

Лев Лукин

Читайте также
Лос-Анджелес Кингз
3:4ОТ
1:1, 2:0, 0:2
Миннесота Уайлд
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Русское противостояние в Нью-Йорке. У Панарина и Бучневича дубли
ЦСКА объявил состав команды на зимние сборы в Испании
В Америке нашлась замена Овечкину? Юный Свечников штампует голы
Бывший чемпион UFC одержал победу и установил рекорд организации
«Интер» - «Ювентус» и другие матчи Серии A (видео)
Футбольный клуб ЦСКА назначил нового тренера вратарей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь