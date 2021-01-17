«Монреаль» поместил Романова в резервный состав
«Монреаль» отправил российского защитника Александра Романова в резервный состав. Об этом сообщает клубная
«Монреаль» отправил российского защитника Александра Романова в резервный состав. Об этом сообщает клубная
В сезоне-2020/21 НХЛ позволила командам иметь в заявке дополнительные места для игроков, которые будут тренироваться с основным составом и находиться в расположении клуба, но не будут учитываться в платежной ведомости.
Как сообщает твиттер «Канадиенс», Романов будет готов принять участие в матче против «Эдмонтона» ночью на 19 января.