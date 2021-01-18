«Флорида» обыграла «Чикаго» в своем первом матче в новом сезоне НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Аарон Экблад (21), Кит Яндл (26), Эту Луостаринен (44), Патрик Хорнквист (46) и Джонатан Юбердо (57), у гостей отличились Алекс Дебринкэт (33) и Коннор Мерфи (43).

«Флорида» провела первый матч в нынешнем сезоне, изначально команда на старте чемпионата должна была сыграть две встречи против «Далласа», однако из-за вспышки коронавируса в техасском клубе игры были перенесены. С двумя очками в активе «Флорида» занимает третье место в Центральном дивизионе, «Чикаго» потерпел третье поражение в трех матчах и идет последним.