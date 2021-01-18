«Флорида» обыграла «Чикаго» в своем первом матче в новом сезоне НХЛ
ТАСС, 18 января. «Флорида» победила «Чикаго» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 18 января. «Флорида» победила «Чикаго» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Аарон Экблад (21), Кит Яндл (26), Эту Луостаринен (44), Патрик Хорнквист (46) и Джонатан Юбердо (57), у гостей отличились Алекс Дебринкэт (33) и Коннор Мерфи (43).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропускал встречу
«Флорида» провела первый матч в нынешнем сезоне, изначально команда на старте чемпионата должна была сыграть две встречи против «Далласа», однако
20 января команды вновь сыграют друг с другом.