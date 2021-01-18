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10:30 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Чикаго» в своем первом матче в новом сезоне НХЛ

ТАСС, 18 января. «Флорида» победила «Чикаго» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе хозяев шайбы забросили Аарон Экблад (21), Кит Яндл (26), Эту Луостаринен (44), Патрик Хорнквист (46) и Джонатан Юбердо (57), у гостей отличились Алекс Дебринкэт (33) и Коннор Мерфи (43).

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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропускал встречу из-за повреждения. Яндл провел 867-ю игру подряд, среди действующих хоккеистов он является лидером по этому показателю, в истории защитник «Флориды» занимает четвертое место (рекорд принадлежит Дугу Джарвису — 964 игры подряд).

«Флорида» провела первый матч в нынешнем сезоне, изначально команда на старте чемпионата должна была сыграть две встречи против «Далласа», однако из-за вспышки коронавируса в техасском клубе игры были перенесены. С двумя очками в активе «Флорида» занимает третье место в Центральном дивизионе, «Чикаго» потерпел третье поражение в трех матчах и идет последним.

Официальный сайт НХЛ

20 января команды вновь сыграют друг с другом.

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5:2
0:0, 2:1, 3:1
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