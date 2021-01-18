Хоккеист молодежной сборной Казахстана оформил дубль и стал первой звездой матча в США
Форвард играл на двух последних чемпионатах мира.
Форвард играл на двух последних чемпионатах мира.
Казахстанский нападающий Андрей Буяльский, выступающий в USHL за «Дубьюк Файтинг Сэйнтс», оформил дубль в игре против «Де-Мойн Бакканирс» (5:2) и был признан первой звездой матча, сообщает «Шайба.kz».
Нынешний сезон 20-летний воспитанник Караганды начинал в «Алматы», а в середине декабря уехал за океан. Ранее форвард также выступал в системе «Сарыарки».
Напомним, Буяльский выступал за молодежную сборную Казахстана на двух последних чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии.