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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист молодежной сборной Казахстана оформил дубль и стал первой звездой матча в США

Форвард играл на двух последних чемпионатах мира.

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Казахстанский нападающий Андрей Буяльский, выступающий в USHL за «Дубьюк Файтинг Сэйнтс», оформил дубль в игре против «Де-Мойн Бакканирс» (5:2) и был признан первой звездой матча, сообщает «Шайба.kz».

Нынешний сезон 20-летний воспитанник Караганды начинал в «Алматы», а в середине декабря уехал за океан. Ранее форвард также выступал в системе «Сарыарки».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Буяльский выступал за молодежную сборную Казахстана на двух последних чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии.

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