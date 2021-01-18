Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге

В дебютном матче в НХЛ Капризов отметился двумя голевыми передачами и победным голом в овертайме матча с «Лос-Анджелесом» (4:3). Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», записавшим в актив три очка в дебютном матче. Во второй встрече против «Лос-Анджелеса», которая завершилась в овертайме с тем же счетом, Капризом отметился одним результативным пасом.

Команда Миннесота Уайлд

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером турнира. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Второй звездой недели стал Трэвис Конечны из «Филадельфии», который в двух победных матчах против «Питтсбурга» набрал пять очков (три гола + две передачи). Третьей звездой признан Стивен Стэмкос из «Тампы», на счету которого также пять (2+3) очков.