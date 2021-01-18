Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге
ТАСС, 18 января. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 18 января. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
В дебютном матче в НХЛ Капризов отметился двумя голевыми передачами и победным голом в овертайме матча с «Лос-Анджелесом» (4:3). Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», записавшим в актив три очка в дебютном матче. Во второй встрече против «Лос-Анджелеса», которая завершилась в овертайме с тем же счетом, Капризом отметился одним результативным пасом.
Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером турнира. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.
Второй звездой недели стал Трэвис Конечны из «Филадельфии», который в двух победных матчах против «Питтсбурга» набрал пять очков (три гола + две передачи). Третьей звездой признан Стивен Стэмкос из «Тампы», на счету которого также пять (2+3) очков.
В следующем матче «Миннесота» 19 января сыграет в гостях с «Анахаймом» (начало в 05:00 мск).