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22:09 (мск), источник: ТАСС

Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 18 января. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

В дебютном матче в НХЛ Капризов отметился двумя голевыми передачами и победным голом в овертайме матча с «Лос-Анджелесом» (4:3). Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», записавшим в актив три очка в дебютном матче. Во второй встрече против «Лос-Анджелеса», которая завершилась в овертайме с тем же счетом, Капризом отметился одним результативным пасом.

Команда
Миннесота Уайлд

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером турнира. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Второй звездой недели стал Трэвис Конечны из «Филадельфии», который в двух победных матчах против «Питтсбурга» набрал пять очков (три гола + две передачи). Третьей звездой признан Стивен Стэмкос из «Тампы», на счету которого также пять (2+3) очков.

В следующем матче «Миннесота» 19 января сыграет в гостях с «Анахаймом» (начало в 05:00 мск).

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