Русский вратарь получил шайбой в челюсть, но вернулся и оформил «сухарь». Варламов не пропускает в НХЛ 120 минут
Он побил рекорд «Айлендерс».
Он побил рекорд «Айлендерс».
Перед этой встречей российских болельщиков больше беспокоила ситуация, возникшая на последнем рубеже команды Барри Тротца после прошлой встречи: Семен Варламов получил травму на предматчевой разминке и покинул площадку, получив шайбой в челюсть, а место в воротах «Айлендерс» занял Илья Сорокин, для которого матч против «Рейнджерс» стал дебютным в НХЛ.
Дебюта, который получился у бывшего голкипера ЦСКА, не пожелаешь и врагу: 5 пропущенных шайб, 84,3% отраженных бросков и ужасная игра в исполнении всей команды. После окончания матча главный тренер «Айлендерс» оказал поддержку новичку клуба и заявил, что он не заслуживал такого итогового результата.
«Илья этого не заслужил, не заслужил этого и Варли. На раскатке так нельзя себя вести. Можно сказать, что все началось с нее, а затем продолжилось в матче. Мы так играли до самого конца», — объяснял Барри Тротц.
Красивым и правильным жестом со стороны тренерского штаба было бы дать Илье еще один шанс в матче против «Бостона»: это бы укрепило его уверенность в себе и дало почувствовать поддержку и доверие. Но накануне сегодняшней встречи соцсети «Айлендерс» сообщили российским болельщиками приятную новость: травма Варли оказалась несерьезной, поэтому он был готов принять участие в матче. После этого известия в воздухе предсказуемо повис единственный вопрос: кто начнет игру в старте? Ответ появился незадолго до начала встречи: место в воротах Тротц доверил Семену Варламову, который «засушил» первый матч этого сезона.
Сразу после стартового вбрасывания Маршан понесся к воротам Варли и заставил его вступить в игру, однако в первом периоде нападение «Бостона» не поставило перед российским голкипером неразрешимых задач: все броски были прямыми и зачастую они наносились из верхнего слота, поэтому не таили в себе большой опасности. Помимо частых позиционных атак в исполнении первого звена «Брюинз», у команды Брюса Кэссиди было несколько реальных голевых моментов: опасно бросали Ричи и Де Браск, но в обоих случаях Варламов был безупречен.
В дальнейшем команды включили вторую передачу и увеличили скорости. Преимущество по владению шайбой и генерации голевых моментов было на стороне «Бостона», но воплотить потенциальные возможности в голы парням Кэссиди никак не удавалось.
У обеих команд серьезно хромала реализация: при частой игре в большинстве и обилии стопроцентных голевых моментов на табло
Пока Варламов обновлял рекорд сухой серии своего клуба (предыдущее достижение — 115 минут 36 секунд), достигнув по итогам этого матча показателя в 120 минут без пропущенных шайб со старта сезона, «Айлендерс» за четыре минуты до конца третьего периода наконец открыли счет в матче. Отличился Пажо, вогнавший шайбу слету прямо с пятака.
В последние минуты «Бостон» устроил настоящий навал на ворота «островитян», но, как и на протяжении всей встречи, на высоте был российский голкипер. Возвращение Варламова подарило банде Тротца вторую победу в этом сезоне.
Пока Варли приносит победы своей команде, Сорокину придется терпеливо ждать своего шанса.
Максим Самарцев