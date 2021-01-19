Русский вратарь получил шайбой в челюсть, но вернулся и оформил «сухарь». Варламов не пропускает в НХЛ 120 минут

Перед этой встречей российских болельщиков больше беспокоила ситуация, возникшая на последнем рубеже команды Барри Тротца после прошлой встречи: Семен Варламов получил травму на предматчевой разминке и покинул площадку, получив шайбой в челюсть, а место в воротах «Айлендерс» занял Илья Сорокин, для которого матч против «Рейнджерс» стал дебютным в НХЛ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ed1d51101ed1696e0247" data-vnd="ed1d51101ed1696e0247" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ed1d51101ed1696e0247" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дебюта, который получился у бывшего голкипера ЦСКА, не пожелаешь и врагу: 5 пропущенных шайб, 84,3% отраженных бросков и ужасная игра в исполнении всей команды. После окончания матча главный тренер «Айлендерс» оказал поддержку новичку клуба и заявил, что он не заслуживал такого итогового результата.

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«Илья этого не заслужил, не заслужил этого и Варли. На раскатке так нельзя себя вести. Можно сказать, что все началось с нее, а затем продолжилось в матче. Мы так играли до самого конца», — объяснял Барри Тротц.

Красивым и правильным жестом со стороны тренерского штаба было бы дать Илье еще один шанс в матче против «Бостона»: это бы укрепило его уверенность в себе и дало почувствовать поддержку и доверие. Но накануне сегодняшней встречи соцсети «Айлендерс» сообщили российским болельщиками приятную новость: травма Варли оказалась несерьезной, поэтому он был готов принять участие в матче. После этого известия в воздухе предсказуемо повис единственный вопрос: кто начнет игру в старте? Ответ появился незадолго до начала встречи: место в воротах Тротц доверил Семену Варламову, который «засушил» первый матч этого сезона.

Сразу после стартового вбрасывания Маршан понесся к воротам Варли и заставил его вступить в игру, однако в первом периоде нападение «Бостона» не поставило перед российским голкипером неразрешимых задач: все броски были прямыми и зачастую они наносились из верхнего слота, поэтому не таили в себе большой опасности. Помимо частых позиционных атак в исполнении первого звена «Брюинз», у команды Брюса Кэссиди было несколько реальных голевых моментов: опасно бросали Ричи и Де Браск, но в обоих случаях Варламов был безупречен.

В дальнейшем команды включили вторую передачу и увеличили скорости. Преимущество по владению шайбой и генерации голевых моментов было на стороне «Бостона», но воплотить потенциальные возможности в голы парням Кэссиди никак не удавалось.

Во втором периоде Варламову пришлось примерить костюм супермена и совершить несколько ключевых спасений, которые позволили остаться его команде в игре: сначала голкипер нивелировал угрозу после броска Крейчи, а за минуту до перерыва Семен справился с вантаймером Ричи.

У обеих команд серьезно хромала реализация: при частой игре в большинстве и обилии стопроцентных голевых моментов на табло по-прежнему сохранялось безголевое равенство. При этом нельзя сказать, что Раск и Варли творили что-то невообразимое. Скорее, нападающие обоих клубов действовали излишне прямолинейно, не закрывали обзор голкиперам и игнорировали ближний пятак, предпочитая действовать преимущественно по периметру чужой зоны.

Пока Варламов обновлял рекорд сухой серии своего клуба (предыдущее достижение — 115 минут 36 секунд), достигнув по итогам этого матча показателя в 120 минут без пропущенных шайб со старта сезона, «Айлендерс» за четыре минуты до конца третьего периода наконец открыли счет в матче. Отличился Пажо, вогнавший шайбу слету прямо с пятака.

В последние минуты «Бостон» устроил настоящий навал на ворота «островитян», но, как и на протяжении всей встречи, на высоте был российский голкипер. Возвращение Варламова подарило банде Тротца вторую победу в этом сезоне.

Официальный сайт НХЛ

Пока Варли приносит победы своей команде, Сорокину придется терпеливо ждать своего шанса.