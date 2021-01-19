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09:33 (мск), источник: Sport24

Русский вундеркинд разрывает Америку! Свечников бомбит голами в каждом матче

Он лучший русский игрок НХЛ.

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Источник: Reuters

Разбирая новые составы дивизионов, наибольшее внимание уделялось Северному (канадскому) и Восточному, где «Вашингтон» и «Питтсбург». Именно их называли самыми сложными, своего рода группами «смерти». И совершенно несправедливо без внимания оставался Центральный, где тоже ожидается нешуточная борьба. Из восьми команд провально начал сезон только «Чикаго», ноль очков и у «Далласа», который до вторника сидит на карантине. Остальные клубы успели набрать баллы и показать неплохую игру. В лидерах идет «Тампа» и «Нэшвилл», которые выиграли две первые встречи. А вот «Каролина» неожиданно уступила в одном из матчей «Детройту». И теперь уже «Харрикейнз» в очном противостоянии с «Предаторз» важно было показать, что прошлая игра получилась недоразумением.

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Сделать это оказалось не так просто. Хозяева с первых минут действовали агрессивно, владели инициативой и вели по количеству бросков.

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В их составе вновь не оказалось Якова Тренина, который пока находится в числе запасных. В какой-то момент преимущество по броскам «Нэшвилла» стало двукратным. У соперника самый опасный голевой момент был у Свечникова. В начале встречи у «Каролины» получилось показать наигранную комбинацию «два в один»: Андрей здорово отдал передачу на Ахо, но Ринне момент прочитал и справился с броском.

На этом Свечников не остановился и продолжил дальше обострять — буквально в каждой смене 20-летний форвард выкладывался на сто процентов и отрабатывал во всех зонах. Лучший бомбардир «ураганов» номинально был в третьем звене с Фастом и Мартинуком, но по ходу матча он появлялся и в тройке с Ахо и Терявяйненом, Теуво во второй половине встречи почти не выходил. Игру россиянина вполне можно было назвать безупречной, если бы не удаление в концовке первого периода. Андрей отобрал шайбу в своей зоне, побежал в атаку, а там получил две минуты штрафа за подножку Йоси. Соперник, правда, не сумел реализовать большинство. А вот после перерыва это получилось у самого Свечникова. Все в привычном для него и его партнеров стиле: мощный бросок, эффектная комбинация. Для него этот гол стал третьем в сезоне — в этом регулярном чемпионате он пока забивает в каждом матче.

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Если оценивать не только количество очков, но и вклад в командный результат, игру во всех зонах, количество ошибок, то Андрей сейчас абсолютно лучший русский игрок НХЛ. На эту роль он начал претендовать еще в прошлом году и, кажется, в этом намерен окончательно ее заполучить.

Гол Свечникова стал не единственным в этом матче. Меньше, чем через минуту после него, Форсберг сравнял счет. Но и это не остановило «Харрикейнз». Уже в третьем периоде, перехватив шайбу у соперника в его зоне, 2:1 сделал Трочек. И как-то незаметно все преимущество «Нэшвилла» по игре куда-то испарилось.

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В третьем периоде Свечников окончательно переместился в первую тройку, и гол в исполнении молодых талантов «Каролины» не заставил себя ждать. Третью шайбу в ворота Ринне после контратаки забросил Ахо с передачи Андрея. «Нэшвилл», правда, сумел отыграть один гол в большинстве стараниями Арвидссона. Но победа в итоге осталась за «ураганами».

Официальный сайт НХЛ

И без русского вундеркинда ее бы точно не было.

Дарья Тубольцева

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2:4
0:0, 1:1, 1:3
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