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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы играем как семья!» Как новичок «Монреаля» Романов влюбил в себя канадских болельщиков

В его адрес не стесняются говорить комплименты. А Романов на удивление легко их оправдывает.

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Источник: AFP 2020

Как-то очень быстро Александром Романовым стало принято восхищаться. Новичок «Монреаль Канадиенс» сыграл только три матча за свою новую команду, но уже заработал невообразимое количество хвалебной прессы и комплиментов от одноклубников и тренерского штаба. Всё это абсолютно заслуженно, и можно лишь удивляться, как быстро россиянин стал для требовательных канадцев своим.

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«Мы уже увидели, как новички забивают в первой же смене или первым же броском. Но в каждом новобранце чувствуется неуверенность, потому что слишком много информации, которую ему надо обработать. А у Романова этого не было, поэтому его дебют был особенным, тем более, для защитника. В первом матче против “Торонто” он провёл на льду 26 смен и сразу бросилось в глаза, насколько комфортно ему было. Это был не мальчишка, которого перегрузили информацией. Он вообще не волновался и не думал. Просто играл. И у него потрясающая улыбка. Если он продолжит так играть, мы будем видеть её часто», — писал перед матчем «Монреаля» с «Эдмонтоном» обозреватель The Athletic Арпон Басу.

В этом матче Романов забросил свою первую шайбу в НХЛ. В середине первого периода он мощно выстрелил от синей линии, и голкипер «нефтяников» Микко Коскинен не сумел среагировать на шайбу, вылетевшую из скопления игроков.

«Мой первый гол? Я не понимал, что забил. Был так взволнован, что просто не было слов. Это потрясающее ощущение. Мы выиграли два последних матча, потому что играли как единая команда, как семья. Почему я так уверенно действую? Потому что я могу так играть. И я больше могу помочь своей команде, когда так играю», — сказал Романов на послематчевой пресс-конференции.

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«Романов сыграл потрясающе. Очень люблю этого парня. Парни были счастливы, что он забил, смеялись и улыбались. Он очень весёлый, счастливый мальчишка, который каждый день в хорошем настроении. С ним очень приятно работать», — отметил наставник «канадцев» Клод Жюльен, который ещё до старта сезона высоко оценил бросок Александра.

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Дебютный гол, забитый в третьем матче за «Канадиенс», сделал Романова одним из самых юных защитников, которым удавалось быстро забрасывать за «Монреаль». Россиянин стал вторым по скорострельности в истории клуба, уступив Бобу Тёрнеру, который забил во втором матче в карьере, и разделил строчку с Дэвидом Уилки.

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«Этот парень, Романов, он просто не останавливается. Он великолепен. У него так много энергии — и в раздевалке, и в тренировочном зале, и на льду», — похвалил Александра капитан «Монреаля» Ши Уэбер.

«Уровень, на котором фан-база “Монреаля” увлеклась Романовым, чрезвычайно высок. Он влюбил себя болельщиков», — отметил обозреватель Montreal Gazette Эндрю Беркшир. «Романов — элитный игрок, который будет становится только лучше», — добавил комментатор NBC Пьер Макгуайр.

Официальный сайт НХЛ

«Романов пока не очень бегло говорит по-английски, но предпочитает говорить коротко. И это даёт наилучшие результаты. Он объяснил успех “Монреаля” в матче с “Эдмонтоном” тем, что они играют как семья. Это здорово», — резюмировал обозреватель Montreal Journal Жан-Франсуа Шомон.

Максим Замятин

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