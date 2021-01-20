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10:24 (мск), источник: ТАСС

«Виннипег» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ. Зайцев и Дадонов отметились голевыми передачами

ТАСС, 20 января. «Виннипег» со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Оттаву» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей голами отметились Адам Лаури (18-я минута), Кайл Коннор (36), Джош Моррисси (59), Николай Элерс (63). За «Оттаву» отличились Джош Норрис (5), Крис Тирни (11), Алекс Гальченюк (32).

Голевыми передачами в составе «Оттавы» отметились Евгений Дадонов, набравший свое первое очко в новом сезоне, и Никита Зайцев, в активе которого четыре результативных паса в трех играх. Их одноклубник Артем Анисимов не сумел отличиться.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче команды 22 января вновь сыграют в Оттаве.

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