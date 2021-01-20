В разборке Овечкина и Малкина все решил гол Кросби. «Питтсбург» дожал «Вашингтон» второй раз за три дня

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Всего три дня назад «Питтсбург» и «Вашингтон» впервые сыграли друг против друга, и вот опять. Стоит привыкнуть, что такая картина будет повторяться на протяжении сезона неоднократно. Таких вот двойников за необычную регулярку запланировано четыре. И пока принципиальные соперники друг другу не надоели, впору ждать огня. Когда, если не сейчас? Даже с поправкой на то, что сами игроки еще находятся не в оптимальных кондициях.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--11617d99ab3e43668e12" data-vnd="11617d99ab3e43668e12" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=11617d99ab3e43668e12" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Не стоит удивляться, что «Кэпиталс» этот матч начали активнее. Им поражение в первом акте противостояния с «Пингвинз» поставило пусть небольшую, но занозу. Извлекать ее из места нарыва принялись игроки третьего звена. Ти Джей Оши выдал поперечную передачу, перехватить которую не смог никто, в том числе Сидни Кросби, а бросок нанес Ларс Эллер. Так уже на пятой минуте гости из столицы США повели в счете.

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«Вашингтон» и без учета этого гола доминировал. Активно подключался к атакам Дмитрий Орлов, в порядке были лидеры команды Питера Лавиолетта. Где-то на экваторе первого периода счет был по броскам был 7−1. Внушительно для баттла равных, в общем-то, соперников. Постепенно «Питтсбург» начал выправлять ситуацию. Не только бросая по воротам Витека Ванечека (Илья Самсонов на этот раз остался в запасе), но и чаще владея шайбой. Привело все это к голу Колтора Севьора.

Несмотря на то, что в этом моменте не очень удачно сыграл Ванечек, гол выдался более-менее логичный. Однако моментально, всего через шесть секунд после вбрасывания в центральном круге, последовал симметричный ответ «Вашингтона». Никлас Бэкстрем выиграл точку, Александр Овечкин протащил шайбу, а Кейси Десмит пропустил совершенно курьезный гол от Тома Уилсона. Силовичок из первого звена «Кэпиталс» вряд ли мог рассчитывать, что шайба откуда-то с плеча вратаря «Питтсбурга» камнем рухнет в ворота.

И все тот же Уилсон на последней минуте стартового периода сделал счет 3:1! И как же просто все в исполнении «Вашингтона» выглядело со стороны. Джон Карлсон лишь немного ускорился, пройдя с шайбой по борту, и это позволило ему добиться решающего превосходства над соперником. Самый результативный защитник прошлого сезона НХЛ отдал передачу на дальнюю штангу, а там, словно Хатико, ее уже ждал Уилсон.

Интрига могла иссякнуть уже в начале второго периода. Сделай «Вашингтон» счет 4:1 — этот матч можно было заканчивать досрочно.

А какой шанс был у подопечных Лавиолетта: «столичные» убегали 3 в 0! Случай поистине уникальный. Правда, после пересечения синей линии один из нападающих самоустранился и Дауд с Хагелином разыгрывали шайбу на двоих. Не вышло. А вскоре после удалений Орлова и Эллера «Питтсбург» отыграл одну шайбу в двойном большинстве.

«Вашингтон» выполнил задачу-минимум и не пропустил в меньшинстве больше одной шайбы. И почти сразу же нанес ответный удар. Это Евгений Кузнецов открыл счет своим голам в новом сезоне. На этот раз никакой красоты, чисто рабочий гол. В быстрой атаке поучаствовала вся тройка, а центральному нападающему «Кэпиталс» оставалось просто сыграть на отскоке. Никаких проблем.

По-настоящему веселым матч стал, когда «Питтсбург» умудрился забить… втроем! Вроде бы ничего не предвещало беды, но пас на Теодора Блюгерса за спину всей вашингтонской пятерке привел к мини-сенсации. Последним, кто догонял латыша, был Александр Овечкин. А вскоре давний знакомый капитана «Вашингтона» Евгений Малкин сделал счет 4:4. Щелчком в дальнюю девятку Джино прервал безочковую серию на старте сезона.

Официальный сайт НХЛ

Насколько безбашенными и яркими выдались первые 40 минут, настолько же закрытый хоккей мы увидели в третьем периоде. Команды резко застегнулись на все пуговицы, решив сыграть строго на результат. Это уже походило если не на плей-офф, то на важный матч регулярки. Решилось же все в овертайме, где разборку Овечкина и Малкина в пользу русского «пингвина» точным броском закончил Сидни Кросби. Второй раз за три дня «Питтсбург» выходит из этой рубки победителем.