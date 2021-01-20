В разборке Овечкина и Малкина все решил гол Кросби. «Питтсбург» дожал «Вашингтон» второй раз за три дня
У Кузнецова и Малкина первые голы в сезоне.
У Кузнецова и Малкина первые голы в сезоне.
Всего три дня назад «Питтсбург» и «Вашингтон» впервые сыграли друг против друга, и вот опять. Стоит привыкнуть, что такая картина будет повторяться на протяжении сезона неоднократно. Таких вот двойников за необычную регулярку запланировано четыре. И пока принципиальные соперники друг другу не надоели, впору ждать огня. Когда, если не сейчас? Даже с поправкой на то, что сами игроки еще находятся не в оптимальных кондициях.
Не стоит удивляться, что «Кэпиталс» этот матч начали активнее. Им поражение в первом акте противостояния с «Пингвинз» поставило пусть небольшую, но занозу. Извлекать ее из места нарыва принялись игроки третьего звена. Ти Джей Оши выдал поперечную передачу, перехватить которую не смог никто, в том числе Сидни Кросби, а бросок нанес Ларс Эллер. Так уже на пятой минуте гости из столицы США повели в счете.
«Вашингтон» и без учета этого гола доминировал. Активно подключался к атакам Дмитрий Орлов, в порядке были лидеры команды Питера Лавиолетта.
Несмотря на то, что в этом моменте не очень удачно сыграл Ванечек, гол выдался
И все тот же Уилсон на последней минуте стартового периода сделал счет 3:1! И как же просто все в исполнении «Вашингтона» выглядело со стороны. Джон Карлсон лишь немного ускорился, пройдя с шайбой по борту, и это позволило ему добиться решающего превосходства над соперником. Самый результативный защитник прошлого сезона НХЛ отдал передачу на дальнюю штангу, а там, словно Хатико, ее уже ждал Уилсон.
А какой шанс был у подопечных Лавиолетта: «столичные» убегали 3 в 0! Случай поистине уникальный. Правда, после пересечения синей линии один из нападающих самоустранился и Дауд с Хагелином разыгрывали шайбу на двоих. Не вышло. А вскоре после удалений Орлова и Эллера «Питтсбург» отыграл одну шайбу в двойном большинстве.
«Вашингтон» выполнил
Насколько безбашенными и яркими выдались первые 40 минут, настолько же закрытый хоккей мы увидели в третьем периоде. Команды резко застегнулись на все пуговицы, решив сыграть строго на результат. Это уже походило если не на
Дмитрий Ерыкалов