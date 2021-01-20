«Бобровский в хорошей форме для межсезонья». Кейн забил ему издевательски, но проиграл

Неудачная игра голкипера Сергея Бобровского в прошлом сезоне заслужила множество критических отзывов. Многие называли ошибкой крупный контракт «Флориды» с россиянином, другие винили неудачно действовавшую защиту, но факт оставался неизменным — минувший регулярный чемпионат стал одним из худших для Бобровского в заокеанской карьере (90% отражённых бросков). Домашний матч против «Чикаго» стал первым стартом для Сергея в нынешнем регулярном чемпионате, и здесь тоже не обошлось без помарок, хотя победа осталась за «пантерами».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--11617d99ab3e43668e12" data-vnd="11617d99ab3e43668e12" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=11617d99ab3e43668e12" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра Бобровского снова оставила больше вопросов, чем ответов. Россиянин играл не слишком уверенно и позволил нападению «Чикаго» забить слишком много. К его дейтвиям при двух первых голах «чёрных ястребов», автором которых стал Доминик Кубалик, вопросы предъявить сложно — оба раза было реализовано большинство, к тому же голкиперу мешали рикошеты.

А вот гол Патрика Кейна, забитый в потрясающем издевательском стиле, заставил болельщиков гневаться. Опытный форвард «Чикаго» совершил впечатляющий проход «от берега до берега», и сумел пробить Бобровского точнейшим броском с неудобной руки в ближний, вратарский угол — всё это Кейн проделал с висящим на плечах защитником.

Этот гол случился в самом конце второго периода, а за пять минут до этого в ворота Бобровского был назначен штрафной бросок, и эту дуэль Патрик Кейн россиянину проиграл.



«Самым главным для меня было подождать и вынудить его сделать движение первым. Конечно, Кейн — отличный “стрелок” и очень опытный парень, особенно при исполнении штрафных бросков. Я пытался проявить терпение. Нужно было, чтобы он сделал первый ход», — объяснил свои действия Сергей.

В третьем периоде поклонников «Флориды» ждал ещё один неприятный сюрприз. Швейцарец Филип Курашев забил свой первый гол в НХЛ и сделал это так, что Бобровский, вероятно, будет вспоминать этот момент не с самыми лучшими эмоциями: бросок был нанесён с дальней дистанции, перед воротами «Пантерз» никого не было, но вратарь не сумел справиться с шайбой.

«Бобровский не может остановить вялую атаку “ястребов”! Это ужасно разочаровывает», «Бобровский — единственная причина, по которой “кошки” не выиграли этот матч в основное время», «Можно ли убрать из ворот Бобровского навсегда? Этот парень уже “приплыл”», «Бобровский проводит свой обычный вечер против худшей команды лиги», «Это был самый крупный провал клуба на рынке свободных агентов» — так упражнялись болельщики в острословии во время матча.

«А что, для межсезонья Бобровский вполне в хорошей форме», — съязвил радиоведущий станции FAN 590 Ник Шелтер.

В итоге, «Флорида» одержала непростую победу в овертайме, благодаря шайбе Фрэнка Ватрано, а Бобровскому пришлось держать ответ перед журналистами на послематчевой пресс-конференции.

«Я допустил несколько ошибок, которые должен исправить. Самое главное для меня сейчас — это победа. Ребята вышли и забросили пять шайб. Два очка заработали, это важнее. Конечно, я должен играть лучше. И я буду играть лучше, мне нужно исправить некоторые ошибки. Но, опять же, всё дело в победах. Сегодня мы сообща добыли два очка», — сказал Сергей.

Справедливости ради стоит признать, что перед первым матчем сезона у него не было даже недели тренировок (он присоединился к команде только в прошлую среду), поэтому дебютная игра могла пройти ещё хуже. «В тех обстоятельствах, в которых я оказался, я чувствовал неплохо. У меня были хорошие ноги, я неплохо двигался», — добавил Бобровский.

Официальный сайт НХЛ

«Боб будет в порядке. Ему нужно играть. Да, мы бы не отказались от некоторых “спасений” в определённые моменты, но он пропустил большую часть сборов. Мне понравилось, как он сегодня сражался. Это хороший знак. Он может быть уверенным в себе от начала и до конца матча», — отметил главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль.