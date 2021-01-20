«Он облажался, но всё выучит». Капризов забивал, ошибался, но стал первой звездой в НХЛ

Успешная игра новичка «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова продолжает привлекать внимание болельщиков. На минувшей неделе россиянин набрал 4 очка, порадовав зрителей эффектной игрой, но в то же время совершил несколько обидных ошибок, которые тоже были замечены.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--11617d99ab3e43668e12" data-vnd="11617d99ab3e43668e12" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=11617d99ab3e43668e12" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Кирилл сыграл большую роль в наших победах»

«За три игры видно, как Кирилл Капризов вдохнул новую жизнь в “Миннесоту”», — с восторгом оценил вклад молодого россиянина известный канадский обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

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Капризов, сыгравший за «Уайлд» пока только три матча, сумел набрать в них 4 (1+3) очка, заработать «+2» при среднем игровом времени 20 минут и 7 секунд. Но куда важнее то, что Кирилл сразу же получил признание североамериканского хоккейного сообщества — все увидели, кто к ним приехал, и после этого психологическое давление на российского новичка немного спало.

Символично, что именно Капризов стал первой звездой первой недели регулярного чемпионата сезона-2020/2021, забив один победный гол, и организовав второй. Лучшим игроком недели он стал не только по версии лиги, но и по версии профсоюза хоккеистов НХЛ, где иногда итоги чуть-чуть другие.



«Кирилл — очень скромный и трудолюбивый молодой парень. Он хочет побеждать и играть в хоккей — вполне естественные желания. По его трудовой этике можно сказать, что он не сфокусирован на одной конкретной игре, он хочет играть хорошо постоянно. Понятно, что Капризов сыграл большую роль в наших двух победах. Но каждый день он приходит на тренировку и много работает. Он готов работать», — сказал капитан «Уайлд» Джаред Спёрджен.

Помимо сильных сторон в игре Кирилла многие отметили и ошибки, которые также были яркими. В матчах с «Лос-Анджелесом» его ошибка привела к выходу два в один, который был реализован, а кроме этого, он схлопотал удаление, испортив команде игру в большинстве.

«Ну, что поделать, он облажался. Он знает об этом, и не надо за подобное на молодого парня орать. Он обязательно выучит эти вещи, он привносит в игру намного больше», — взял под защиту россиянина ветеран Маркус Фолиньо.

Команда Миннесота Уайлд

Свечников и Капризов — среди лучших по соотношению цены и качества

Помимо хорошей результативности новичка «Уайлд» за океаном отмечают и такой важный показатель, как средняя стоимость одного набранного балла. Понятно, что в самом начале регулярного чемпионата все сыграли разное количество матчей, а многие признанные лидеры далеки от своей оптимальной формы. Но в числе пяти лучших хоккеистов по соотношению цены и качества оказалось сразу два россиянина.

На первом месте оказался «второгодник» из «Нью-Джерси» Джек Хьюз, который провёл великолепный матч против «Рейнджерс», набрав в нём 3 (2+1) очка. Вторым идёт Андрей Свечников, набравший 5 баллов в трёх играх — у таланта из «Каролины» действует последний год контракта новичка, и менеджменту «ураганов» впору задуматься о том, каким будет следующий договор Андрея с «Харрикейнз».



Александр Тексье из «Коламбуса» пробился на третье место, благодаря скромному контракту на $ 897 тыс. за сезон, а четвёртым идёт Капризов, чей кэпхит на $ 27 тыс. больше, чем у игрока «Блю Джекетс».

Лучшие игроки сезона-2020/2021 по соотношению цены и качества:

1. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 6 очков, $ 154 тыс за одно набранное очко.

2. Андрей Свечников («Каролина») — 5 очков, $ 185 тыс/очко.

3. Александр Тексье («Коламбус») — 4 очка, $ 224 тыс/очко.

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 4 очка, $ 231 тыс/очко.

* — при рассчётах учитывался кэпхит (сумма под потолком зарплат).

Курс молодого бойца

И снова стоит предоставить слово Эллиотту Фридману, который привёл забавную байку из прошлого в качестве иллюстрации тезиса о необходимости крепкого характера в НХЛ.



«Покойный агент Дон Бейзли рассказал мне замечательную историю о двух своих клиентах — Дэйве Ганье и Саку Койву. Перед тем как Койву начал играть за “Монреаль Канадиенс”, Ганье решил немного проверить и на вбрасывании ударил его клюшкой. Решил посмотреть, что произойдёт. Койву впился взглядом в обидчика и тут же ударил его клюшкой в ответ. Бейзли сказал, что Ганье очень понравилась такая реакция, и после этого инцидента он финна очень зауважал. Я говорю об этом, потому что генеральный менеджер “Миннесоты” Билл Герин видел, как некоторые его игроки “тестируют” Кирилла Капризова во время тренировочного лагеря», — отметил Фридман.



Сам Герин признал, что подобный «курс молодого бойца» для Капризова имел место, но всё было прилично. К тому же сомневаться в бойцовских качествах российского новичка не пришлось.



«В этом нет ничего грязного или негативного. Они просто хотели посмотреть, будет ли он отвечать, будет ли конкурировать. Он вернул им этот вызов обратно. У него большой энтузиазм, парням нравится быть рядом с ним», — отметил Герин.