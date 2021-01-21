НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протоколов COVID-19

Отмечается, что игроки команды находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок, что является нарушением правил о социальном взаимодействии.

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Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

«Вашингтон» стал первой командой НХЛ в этом сезоне, оштрафованной за нарушение протоколов COVID-19.

За столичную команду выступают голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, форварды Александр Овечкин (капитан) и Евгений Кузнецов.