НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протоколов COVID-19
ТАСС, 21 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протоколов лиги о COVID-19. Об этом сообщает
ТАСС, 21 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протоколов лиги о COVID-19. Об этом сообщает
Отмечается, что игроки команды находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок, что является нарушением правил о социальном взаимодействии.
«Вашингтон» стал первой командой НХЛ в этом сезоне, оштрафованной за нарушение протоколов COVID-19.
За столичную команду выступают голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, форварды Александр Овечкин (капитан) и Евгений Кузнецов.
После четырех матчей регулярного чемпионата «Вашингтон» располагается на втором месте в таблице Восточного дивизиона с шестью очками. 23 января команда должна дома встретиться с «Баффало».