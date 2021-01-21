Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов могут пропустить матчи НХЛ из-за протокола COVID-19

Отмечается, что хоккеисты находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом, нарушив медицинский протокол НХЛ. О сроках возвращения россиян не сообщается.

«Наш тренерский штаб невероятно усердно работал над созданием безопасных условий для игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением хоккеистов собраться в одном гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Принимаем решение НХЛ и еще раз повторим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью их соблюдают», — говорится в заявлении «Вашингтона».

Согласно протоколу НХЛ о COVID-19, отсутствие игроков может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения за пределами одобренных зон (хоккейная площадка, раздевалка команды), изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Ранее НХЛ оштрафовала «Вашингтон» за нарушение протоколов COVID-19. Игроки команды находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок, что является нарушением правил о социальном взаимодействии.