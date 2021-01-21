Овечкин заявил, что сожалеет о нарушении медицинского протокола НХЛ

Ранее стало известно, что Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19. НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс.

«Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», — сказал Овечкин.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.