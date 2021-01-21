Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Б
65
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
13
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
10:04 (мск), источник: ТАСС

Овечкин заявил, что сожалеет о нарушении медицинского протокола НХЛ

ТАСС, 21 января. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин заявил, что сожалеет о нарушении протокола лиги о COVID-19. Комментарий Овечкина приводит пресс-служба «Вашингтона».

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19. НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс.

«Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», — сказал Овечкин.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

После четырех матчей регулярного чемпионата «Вашингтон» располагается на втором месте в таблице Восточного дивизиона с шестью очками. 23 января команда должна дома встретиться с «Баффало».

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
«Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу 3-го дивизиона
Брат Хабиба Нурмагомедова получил бонус за победу над Морозовым
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов рискуют пропустить матчи НХЛ
С поля в суд. Игроки, которые имели проблемы с законом
Паунд: Не исключен вариант проведения Олимпиады без зрителей
Опубликованы судейские записки боя Умара Нурмагомедова
30 лучших спортивных товаров до 1000 рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь