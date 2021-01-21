Овечкин вляпался в скандал в Америке! Он подставил клуб на $100 тысяч и рискует пропустить матч, забыв надеть маску

«Даже в раздевалке и все хоккеисты должны быть в масках. Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать. Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но если ты решил играть в чемпионате, то выполняй все правила. Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке ее ношение обязательно. В курсе, что наш клуб уже строго предупредили за нарушение правил? Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально. Интересно, кто крыса? Но в оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая игра, первая победа, не до масок было, эмоции захлестывали».

Евгений Кузнецов