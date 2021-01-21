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12:46 (мск), источник: Sport24

Овечкин вляпался в скандал в Америке! Он подставил клуб на $100 тысяч и рискует пропустить матч, забыв надеть маску

Кузнецов, Орлов и Самсонов тоже в деле.

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Александр Овечкин вляпался в скандал. Такое с главной русской звездой НХЛ случается не часто, но в эпоху пандемии и коронавирусного протокола Национальной хоккейной лиги это оказалось не так уж и сложно. Что же натворил капитан «Вашингтон Кэпиталз»?

В один из последних дней, которые его команда провела в Питтсбурге, где во второй раз проиграла «Пингвинз» за пределами основного времени, Овечкин вместе с тремя другими русскими игроками «Вашингтона» Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым находились в близком контакте друг с другом, не используя при этом медицинских масок. Свою вину Ови уже признал:

«Я жалею о том, что решил провести время вместе со своими партнерами по команде в номере гостиницы, а не в специально отведенном месте рядом с раздевалкой. Случившееся станет для меня уроком».
Александр Овечкин
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Какое наказание последует за подобным нарушением? Весьма суровое. Во-первых, клуб Овечкина оштрафован на $100 тысяч. Во-вторых, квартет россиян включен в список игроков, недоступных игроков для участия в тренировках и матчах — сыграют ли они в первом домашнем матче против «Баффало», который состоится в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, на данный момент неизвестно.

Вполне вероятно, что лига решит отстранить хоккеистов на какое-то количество игр, так как ранее «Кэпиталз» уже получали предупреждение о нарушении ковид-протокола. Это случилось после стартовой встречи с теми же «Сэйбрз», о чем рассказывал Кузнецов:

«Даже в раздевалке и все хоккеисты должны быть в масках. Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать. Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но если ты решил играть в чемпионате, то выполняй все правила. Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке ее ношение обязательно. В курсе, что наш клуб уже строго предупредили за нарушение правил? Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально. Интересно, кто крыса? Но в оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая игра, первая победа, не до масок было, эмоции захлестывали».
Евгений Кузнецов
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Как видите, НХЛ не намерена обращать внимание ни на эмоции, ни на статус игроков, которых придется наказывать за несоблюдение коронавирусного протокола. Уже к концу первой недели регулярного чемпионата сразу две команды вынуждены были сесть на карантин из-за положительных тестов на ковид — это «Даллас» и «Каролина». Во избежание новых отмен и переносов матчей или даже приостановки сезона НХЛ будет требовать строжайшего выполнения своих правил, какими бы нелепыми они не казались.

Ну, а для Овечкина клубный штраф и возможная дисквалификация — очередной неприятный момент в не самом приятном январе 2021-го. Пока русский снайпер далек от оптимальных кондиций, он забросил всего одну шайбу в четырех матчах регулярки, а теперь может еще притормозить в гонке за очередным «Моррис Ришар Трофи» из-за отсутствия дисциплины.

Артём Гаев

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