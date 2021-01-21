Обошел Панарина и догнал Овечкина. Капризов ворвался в топ-3 русских бомбардиров НХЛ — у него снова победный ассист

Кирилл Капризов заявился в Национальную хоккейную лигу, открыв дверь ударом ноги. В первом матче олимпийский чемпион из России принес «Миннесоте» победу голом в овертайме. В следующем снова стал героем дополнительной пятиминутки, на этот раз заработав результативный ассист. Ну, а в итоге все его старания были оценены по достоинству — бывшего форвард ЦСКА признали лучшим новичком стартовой недели регулярного чемпионата. Вот он — дебют мечты!

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0758cf229c137eb937c5" data-vnd="0758cf229c137eb937c5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0758cf229c137eb937c5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как нередко бывает после столь яркого начала, уже совсем скоро Капризову пришлось спуститься на землю. В своей третьей игре он не набрал ни одного очка, точнее, ни один хоккеист «Уайлд» не разжился результативными баллами во встрече с «Анахаймом» — она была проиграна со счетом 0:1. Никто не ждал, что Кирилл с первых же дней в лучшей лиге мира пуститься в погоню за «Арт Росс Трофи», но после впечатляющего дебюта осечка в игре со скромными «Дакс» получилась не очень приятной.

В ночь со среды на четверг по московскому времени «Миннесота» и «Анахайм» снова встретились на льду «Хонда-центр». Гости с первых секунд начали доказывать, что готовы сделать все возможное, чтобы отмазаться за прошлую неудачу — они быстро заставили удалиться Кевина Шаттенкирка и могли тут же открыть счет. С красивым розыгрышем дело не ладилось, зато «дикари» были очень заряжены и настойчивы. В итоге, Капризову не хватило совсем немного, чтобы запихать шайбу в ворота, а однажды хоккеисты «Миннесоты» проверили штангу.

«Дакс» выстояли, но через пару минут снова оказались в сантиметре от пропущенного гола. Это Капризов ворвался в их зону с правого края и снова заставил звенеть каркас ворот, на этот раз он проверил перекладину.

В итоге вся первая двадцатиминутка прошла с преимуществом гостей и добыть минимальное преимущество к перерыву они все-таки смогли. Только вот шайба получилась не самой логичной — «Миннесота» забила в меньшинстве. Все сложилось, благодаря неудачной передаче за спину в исполнении одного из хоккеистов «Дакс» и идеальной реализации от Райана Хартмана. 16−6 по броскам и 1:0 на табло к паузе в игре.

Сразу после перерыва показалось, что «Анахайм» не готов переломить ход этой встречи. «Миннесота» продолжила наседать, Шаттенкирк опять удалился, Капризов чуть не заработал голевой ассист, пытаясь создать момент для ветерана Зака Паризе, ну, а когда на льду появилась вторая спецбригада «Уайлд» счет удвоился — Ник Бонино удачно выстрелил с точки, куда за пару секунд до этого арбитр вбросил шайбу. Почти сразу же Бонино убежал к воротам «Дакс» в гордом одиночестве, но добить хозяев не смог. Вскоре окажется, что этот момент стал переломным.

Нет, «утки» не прибавили резко, не стали разрывать оборону соперника и бомбардировать бросками ворота Каапо Кяхкенена. Чтобы сократить отставание в счете им хватило первой же за матч позиционной атаки — особых опасностей игроки «Анахайма» не создавали, но после одного из бросков финский кипер выронил шайбу из ловушки и подарил добивание Николасу Делорье — автор единственного гола в прошлой игре снова был безжалостен.

А еще через три с половиной минут Делорье, проткнув шайбу по борту, запустил вторую голевую атаку «Дакс», завершившуюся точным броском в дальний угол от Кэма Фаулера. Впечатляющий, пусть и не самый объяснимый, камбэк. В итоге после 40 минут счет был равным, а Капризов так и не смог оживить свою статистику — нули значились не только в графах «голы» и «передачи», но и в колонке «броски в створ ворот».

Сразу после стартового вбрасывания в третьем периоде «Анахайм» мог впервые за матч выйти вперед, момент не использовал и вскоре получил в свои. «Миннесоте» повезло с тем, что Капризов не успел вовремя смениться — именно он помог партнерам вернуть «дикарям» преимущество. Кирилл отвоевал шайбу у борта, сбросил ее на Джордана Гринвея, а тот вывел на бросок на Юэля Эрикссона. Есть 5 очков в сезоне для русского дебютанта! Он обошел Артемия Панарина, догнав Александра Овечкина и Андрея Свечникова в списке наших лучших бомбардиров регулярки.

Официальный сайт НХЛ

Ассист вдохновил Капризова — во второй половине периода он в одиночку убежал к воротам «Дакс», накрутил защитника и заставил в третий раз за матч удалиться Шаттенкирка. Реализовать большинство не получилось, но «Миннесота» все равно относительно спокойно довела матч до победы. Не самый яркий матч Капризова и партнеров, но это 6 очков в 4 стартовых играх сезона — результат серьезный даже с учетом уровня соперников.