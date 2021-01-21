Обошел Панарина и догнал Овечкина. Капризов ворвался в топ-3 русских бомбардиров НХЛ — у него снова победный ассист
Четвертый матч, пятое очко.
Четвертый матч, пятое очко.
Кирилл Капризов заявился в Национальную хоккейную лигу, открыв дверь ударом ноги. В первом матче олимпийский чемпион из России принес «Миннесоте» победу голом в овертайме. В следующем снова стал героем дополнительной пятиминутки, на этот раз заработав результативный ассист. Ну, а в итоге все его старания были оценены по достоинству — бывшего форвард ЦСКА признали лучшим новичком стартовой недели регулярного чемпионата. Вот он — дебют мечты!
Как нередко бывает после столь яркого начала, уже совсем скоро Капризову пришлось спуститься на землю. В своей третьей игре он не набрал ни одного очка, точнее, ни один хоккеист «Уайлд» не разжился результативными баллами во встрече с «Анахаймом» — она была проиграна со счетом 0:1. Никто не ждал, что Кирилл с первых же дней в лучшей лиге мира пуститься в погоню за «Арт Росс Трофи», но после впечатляющего дебюта осечка в игре со скромными «Дакс» получилась не очень приятной.
В ночь со среды на четверг по московскому времени «Миннесота» и «Анахайм» снова встретились на льду «Хонда-центр». Гости с первых секунд начали доказывать, что готовы сделать все возможное, чтобы отмазаться за прошлую неудачу — они быстро заставили удалиться Кевина Шаттенкирка и могли тут же открыть счет. С красивым розыгрышем дело не ладилось, зато «дикари» были очень заряжены и настойчивы. В итоге, Капризову не хватило совсем немного, чтобы запихать шайбу в ворота, а однажды хоккеисты «Миннесоты» проверили штангу.
«Дакс» выстояли, но через пару минут снова оказались в сантиметре от пропущенного гола. Это Капризов ворвался в их зону с правого края и снова заставил звенеть каркас ворот, на этот раз он проверил перекладину.
В итоге вся первая двадцатиминутка прошла с преимуществом гостей и добыть минимальное преимущество к перерыву они
Нет, «утки» не прибавили резко, не стали разрывать оборону соперника и бомбардировать бросками ворота Каапо Кяхкенена. Чтобы сократить отставание в счете им хватило первой же за матч позиционной атаки — особых опасностей игроки «Анахайма» не создавали, но после одного из бросков финский кипер выронил шайбу из ловушки и подарил добивание Николасу Делорье — автор единственного гола в прошлой игре снова был безжалостен.
А еще через три с половиной минут Делорье, проткнув шайбу по борту, запустил вторую голевую атаку «Дакс», завершившуюся точным броском в дальний угол от Кэма Фаулера. Впечатляющий, пусть и не самый объяснимый, камбэк. В итоге после 40 минут счет был равным, а Капризов так и не смог оживить свою статистику — нули значились не только в графах «голы» и «передачи», но и в колонке «броски в створ ворот».
Сразу после стартового вбрасывания в третьем периоде «Анахайм» мог впервые за матч выйти вперед, момент не использовал и вскоре получил в свои. «Миннесоте» повезло с тем, что Капризов не успел вовремя смениться — именно он помог партнерам вернуть «дикарям» преимущество. Кирилл отвоевал шайбу у борта, сбросил ее на Джордана Гринвея, а тот вывел на бросок на Юэля Эрикссона. Есть 5 очков в сезоне для русского дебютанта! Он обошел Артемия Панарина, догнав Александра Овечкина и Андрея Свечникова в списке наших лучших бомбардиров регулярки.
Ассист вдохновил Капризова — во второй половине периода он в одиночку убежал к воротам «Дакс», накрутил защитника и заставил в третий раз за матч удалиться Шаттенкирка. Реализовать большинство не получилось, но «Миннесота» все равно относительно спокойно довела матч до победы. Не самый яркий матч Капризова и партнеров, но это 6 очков в 4 стартовых играх сезона — результат серьезный даже с учетом уровня соперников.
Артём Гаев