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22:04 (мск), источник: ТАСС

Овечкин пропустит минимум четыре матча «Вашингтона» в НХЛ

ТАСС, 21 января. Российские хоккеисты клуба «Вашингтон» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят как минимум четыре матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила журналистка газеты Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта.

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Источник: AP 2020

Ранее НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протоколов лиги о COVID-19. Овечкин, Орлов, Кузнецов и Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за нарушения протокола. Спортсмены находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом.

Команда
Вашингтон Кэпиталз

«Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов на карантине. Лавиолетт думает, что они пропустят ближайшие четыре матча, а дальнейшее решение будет рассматриваться дополнительно», — написала Пелл.

«Вашингтон» стал первой командой НХЛ в этом сезоне, оштрафованной за нарушение протоколов COVID-19. В заявлении клуба говорится, что его руководство разочаровано таким поведением своих игроков. Овечкин также заявил, что сожалеет о своих действиях.

В следующих четырех матчах «Вашингтон» дважды сыграет дома с «Баффало» (23 и 24 января) и «Айлендерс» (27 и 29 января).

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