Овечкин пропустит минимум четыре матча «Вашингтона» в НХЛ

Ранее НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протоколов лиги о COVID-19. Овечкин, Орлов, Кузнецов и Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за нарушения протокола. Спортсмены находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом.

Команда Вашингтон Кэпиталз

«Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов на карантине. Лавиолетт думает, что они пропустят ближайшие четыре матча, а дальнейшее решение будет рассматриваться дополнительно», — написала Пелл.

«Вашингтон» стал первой командой НХЛ в этом сезоне, оштрафованной за нарушение протоколов COVID-19. В заявлении клуба говорится, что его руководство разочаровано таким поведением своих игроков. Овечкин также заявил, что сожалеет о своих действиях.