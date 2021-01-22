Русский вратарь переписал историю хоккейной Америки. Варламов не пропускал 142 минуты — такого не было 6 лет

Матч «Айлендерс» — «Нью-Джерси» мог подарить нам противостояние двух русских неудачников стартовых дней сезона Национальной хоккейной лиги. Вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин, который только начинает осваивается в Северной Америке, завалил свой дебют в лучшей лиге мира — ему пришлось экстренно подменять травмировавшегося на разминке перед дерби с «Рейнджерс» Семена Варламова и все это закончилось разгромом со счетом 0:5. Ну, а «второгодник» Никита Гусев не набрал ни одного очка в трех первых встречах «Дэвилз», тренерам приходилось усаживать его на лавку, а у болельщиков и журналистов возник вопрос — не переведут ли Никиту в ближайшее время в запас?

Перед матчем с «островитянами» этого не случилось, но и дуэль с Гусева и Сорокина сорвалась. Главный тренер хозяев Барри Тротц решил не искать добра от добра и доверил пост номер один Варламову — киперу, в этом сезоне еще не пропускавшему.

«Он просто очень спокоен. Это самое главное. Если вы посмотрите на удачно играющих в лиге вратарей, то увидите, что они все спокойны. Они, как бьющие в бейсболе, видят все в замедленном действии», — хвалил россиянина коуч.

В первом периоде игры против «Нью-Джерси» Семен был практически безработным — по его воротам бросили всего 6 раз, а вот коллеге Скотту Уэджвуду приходилось трудиться почти в три раза больше. Получалось с переменным успехом. На 5-й минуте канадец, не игравший в НХЛ с сезона-17/18 не шелохнулся после броска Мэттью Барзэла в дальнюю девятку.

А в самой концовке периода не захотел пытаться отбивать буллит от Джордана Эберле и пропустил от него же с игры — судья уже поднял руку, чтобы наказать Пи Кея Суббана штрафным броском.

А что же Никита Гусев? Олимпийский чемпион (он же герой Пхенчхана) снова растворился на льду. В самом начале он бросил по воротам Варламова, но тот без труда забрал шайбу ловушкой, затем заработал «минус» к показателю полезности в моменте с голом Барзэлом, а во второй двадцатиминутке никак не воспользовался возможностью поиграть в большинстве. Очередная Порция хейта от американских фанатов была гарантирована — Никита ее и получил.

Его сравнивают с любителем из «пивной» лиги, который приехал на игру пьяным.

Говорят, что россиянин выглядит ужасно.

И совершенно бесполезен для своей команды.

Главным событием второй двадцатиминутки стал конец сухой серии Варламова. Российский вратарь не справился с не самой сложной попыткой Натана Бастиана, но это не помешало ему войти в историю. 142 минуты и 10 секунд — это восьмой результат в истории НХЛ по продолжительности вратарской засухи со старта сезона и лучший результат за последние 6 лет.

Счет 2:1 предполагал наличие интриги, но банда Барри Тротца ее хладнокровно уничтожила. При серьезной поддержке соперника, стоит признать. За стартовые 4 минуты третьего периода гости удалились дважды, а «Айлендерс» оба раза их за это наказали — Эберле оформил дубль, а второе большинство реализовал Брок Нельсон. Игра была сделана.