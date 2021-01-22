«Тампа» победила «Коламбус» в овертайме, у Василевского 23 сейва

Победитель определился в овертайме.

В составе победителей шайбы забросили Блейк Коулман, Мэтью Жозеф и Брейден Пойнт. Российский вратарь гостей Андрей Василевский отразил 23 броска из 25, защитник Михаил Сергачёв за 24.53 на льду результативными действиями не отметился.

У «Коламбуса» голы на свой счёт записали Оливер Бьёркстранд и Ник Фолиньо. Российские игроки «Коламбуса» Михаил Григоренко (15.50) и Владислав Гавриков (18.35) очков не набрали.