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11:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тампа» победила «Коламбус» в овертайме, у Василевского 23 сейва

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2.

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Источник: AP 2020

Победитель определился в овертайме.

В составе победителей шайбы забросили Блейк Коулман, Мэтью Жозеф и Брейден Пойнт. Российский вратарь гостей Андрей Василевский отразил 23 броска из 25, защитник Михаил Сергачёв за 24.53 на льду результативными действиями не отметился.

У «Коламбуса» голы на свой счёт записали Оливер Бьёркстранд и Ник Фолиньо. Российские игроки «Коламбуса» Михаил Григоренко (15.50) и Владислав Гавриков (18.35) очков не набрали.

Следующий матч команды проведут между собой 23 января. Затем «Тампа» на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 27 и 29 января, а «Коламбус» примет «Флориду Пантерз» также 27 и 29 января.

Коламбус Блю Джэкетс
2:3ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
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