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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Зайцев набрал очки в четвёртом матче подряд, сделав пятую голевую передачу в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:1.

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Источник: AP 2020

Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил Крис Тирни, а российский защитник Никита Зайцев записал на свой счёт голевую передачу. Результативная серия россиянина продлилась до четырёх матчей со старта регулярного чемпионата. В активе 29-летнего защитника стало 5 (0+5) баллов при показателе полезности «+4». Примечательно, что за весь прошлый сезон Никита набрал 12 (1+11) очков, сыграв 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Голами в составе гостей отметились Эндрю Копп, Марк Шайфли, Адам Лаури и Блейк Уилер. Теперь команды сыграют друг с другом 24 и 26 января в Виннипеге.

Оттава Сенаторз
1:4
0:1, 0:3, 1:0
Виннипег Джетс
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