Зайцев набрал очки в четвёртом матче подряд, сделав пятую голевую передачу в сезоне НХЛ

Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил Крис Тирни, а российский защитник Никита Зайцев записал на свой счёт голевую передачу. Результативная серия россиянина продлилась до четырёх матчей со старта регулярного чемпионата. В активе 29-летнего защитника стало 5 (0+5) баллов при показателе полезности «+4». Примечательно, что за весь прошлый сезон Никита набрал 12 (1+11) очков, сыграв 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.