«Монреаль» обыграл «Ванкувер», у Романова «+2»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Тоффоли (2), Йоэль Армиа (2), Джош Андерсон, Джейк Эванс и Бен Шьяро. Российский защитник Александр Романов за 22.31 совершил три броска по воротам и имеет показатель полезности «+2».

У «Кэнакс» заброшенными шайбами отличились Бо Хорват (2) и Брэндон Саттер.

Следующие матчи команды проведут между собой 22 и 24 января. Затем «Монреаль» дома примет «Калгари Флэймз» 29 и 31 января, а «Ванкувер» дома сыграет с «Оттавой Сенаторз» 26, 28 и 29 января.