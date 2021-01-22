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11:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Овечкина прокомментировала посиделки хоккеиста в отеле

Анастасия Шубская, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александра Овечкина, прокомментировала посиделки хоккеиста в отеле, которые привели к отстранению от матчей из-за нарушения медицинских протоколов, касающихся коронавируса. Слова Шубской доступны в сторис в ее Instagram-аккаунте.

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«Как вы поняли, дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками! Так почему же сказали только о наших ребятах? (умолчав изначально о положительном тесте!)», — написала супруга хоккеиста.

Она отметила, что вирус распространяется не только, когда игроки находятся в гостиничных номерах, но и когда сидят на скамейке и обнимаются во время празднования гола. «Вирус действует сугубо в номере отеля! Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой!» — возмутилась Шубская.

21 декабря 2020-го руководство НХЛ запретило Александру Овечкину, а также нападающему Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться и принимать участие в четырех ближайших матчах.

Сообщалось, что игроки общались друг с другом в гостиничном номере без масок, не соблюдая социальную дистанцию. Помимо отстранения, на «Кэпиталс» был наложен штраф в размере 100 тысяч долларов.

Овечкин в нынешнем сезоне провел четыре матча в регулярном чемпионате. Россиянин забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.

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