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11:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российские игроки «Вашингтона» контактировали с людьми зараженными COVID-19

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал ситуацию с российскими игроками команды, который были отправлены на карантин в соответствии с протоколами НХЛ по борьбе с распространением коронавируса и ограничениями, введенными местными властями.

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Источник: Спорт-Экспресс

Они пропустят по меньшей мере четыре матча.

«Сейчас хоккеисты находятся на карантине. На данный момент речь, как я понимаю, идет о четырех играх. Потом хоккеистов ждет повторное рассмотрение статуса, после чего будет принято решение, — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ. — Я знаю о позитивном случае. Игроки все честно рассказали, как обстояли дела. Должен сказать, что я сам не знаком в деталях со всей цепочкой событий. Однако есть твердое убеждение, что четыре хоккеиста общались друг с другом, и сейчас они находятся на карантине».

По словам тренера, игроки контактировали с людьми, чей тест на коронавирус был положительным. На четыре матча были отстранены Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

По данным The Washington Post, российский голкипер «Кэпиталз» также сдал положительный тест.

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