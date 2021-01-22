Российские игроки «Вашингтона» контактировали с людьми зараженными COVID-19

«Сейчас хоккеисты находятся на карантине. На данный момент речь, как я понимаю, идет о четырех играх. Потом хоккеистов ждет повторное рассмотрение статуса, после чего будет принято решение, — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ. — Я знаю о позитивном случае. Игроки все честно рассказали, как обстояли дела. Должен сказать, что я сам не знаком в деталях со всей цепочкой событий. Однако есть твердое убеждение, что четыре хоккеиста общались друг с другом, и сейчас они находятся на карантине».