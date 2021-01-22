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13:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Тренеры семи клубов НХЛ продолжают получать зарплату в сокращенном объеме

ТАСС, 22 января. Тренеры семи команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) продолжают получать зарплату в новом сезоне в сокращенном объеме. Об этом сообщает канадский телеканал TSN.

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Источник: AFP 2020

Во время пандемии коронавируса в прошлом сезоне многие клубы НХЛ сократили зарплату персоналу, в том числе тренерскому штабу. По подсчетам телеканала, тренеры семи клубов не получают зарплату в полном объеме, несмотря на то, что сезон уже начался, — «Анахайма», «Эдмонтона», «Детройта», «Колумбуса», «Лос-Анджелеса», «Миннесоты» и «Нэшвилла». Так, три самых высокооплачиваемых тренера «Эдмонтона» согласились на отсрочку 25% зарплаты в нынешнем сезоне, которые будут выплачены с возвращением зрителей на трибуны и улучшением ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что несколько тренеров лиги недовольны текущим положением, когда представители тренерских штабов разных клубов получают неравномерную зарплату. В НХЛ заявили, что не получали официальных жалоб по этому поводу.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 13 января. Матчи на большинстве арен проводятся без зрителей.

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