СМИ: Тренеры семи клубов НХЛ продолжают получать зарплату в сокращенном объеме

Во время пандемии коронавируса в прошлом сезоне многие клубы НХЛ сократили зарплату персоналу, в том числе тренерскому штабу. По подсчетам телеканала, тренеры семи клубов не получают зарплату в полном объеме, несмотря на то, что сезон уже начался, — «Анахайма», «Эдмонтона», «Детройта», «Колумбуса», «Лос-Анджелеса», «Миннесоты» и «Нэшвилла». Так, три самых высокооплачиваемых тренера «Эдмонтона» согласились на отсрочку 25% зарплаты в нынешнем сезоне, которые будут выплачены с возвращением зрителей на трибуны и улучшением ситуации с коронавирусом.