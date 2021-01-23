Команда Малкина снова вытащила проигранный матч! Не помешали даже передача и буллит Панарина

Впервые в этом сезоне «Рейнджерс» уехали из Нью-Йорка. После двух дерби с «Айлендерс» и матча с соседями из Ньюарка, подопечные Дэвида Куинна отправились в Питтсбург.

Этот матч ознаменовал первой встречей Сидни Кросби с молодым человеком, который считается его наследником. Алексис Лафренье не только выбран под первым номером драфта, также как и Малыш Сид, но и играл за ту же самую команду, что и капитан «Питтсбурга».

Какой-то яркой дуэли между двумя выпускникам «Римуски» не получилось. Лафренье доверили место в первом звене с Зибанежадом и Крайдером, но вчерашний юниор выглядел весьма блекло. Остался без очков этим вечером и Кросби.

«Рейнджерс» даже в первом периоде, проигранном по счету, переигрывали «Пингвинз». Был и выход один на один, и штанга от Крайдера в большинстве. Однако забить удалось хозяевам. Евгений Малкин начал голевую атаку, а Брайан Раст ее завершил, подправив шайбу на пятаке. Игорь Шестеркин оказался бессилен.

Нью-йоркцы доминировали, перебрасывали «Питтсбург» и чаще соперника играли в большинстве, но до поры до времени это не приносило профита. Ровно до того момента, как «Рейнджерс» включили форчекинг, а Филип Хитил элегантно разобрался с вратарем.

Из-за желания подвинуть Лафренье в первую тройку Бучневича и объединили с Панариным. Они то и соорудили третий гол «Рейнджерс». Каждый внес свой вклад: Павел заработал на себе удаление, заставив сфолить Кросби, а Артемий в большинстве отдал передачу на Адама Фокса.

Пока молчал первый номер драфта этого года, прошлогодний № 2 Каапо Какко забивал. Финн максимально своевременно сыграл на добивании. Впрочем, перед третьим периодом «Питтсбург» сократил отставание, реализовав большинство.

Решать исход матча мог Бучневич. За короткий отрезок времени у россиянина было два отменных момента. В том числе — бросок в штангу. Но вместо него отличился Теодор Блюгерс. Латыш забивает во втором матче подряд. И снова его шайба помогает «Питтсбургу» перевести игру в овертайм.