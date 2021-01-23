Команда Малкина снова вытащила проигранный матч! Не помешали даже передача и буллит Панарина
Очередной камбэк «Питтсбурга».
Очередной камбэк «Питтсбурга».
Впервые в этом сезоне «Рейнджерс» уехали из
Этот матч ознаменовал первой встречей Сидни Кросби с молодым человеком, который считается его наследником. Алексис Лафренье не только выбран под первым номером драфта, также как и Малыш Сид, но и играл за ту же самую команду, что и капитан «Питтсбурга».
«Рейнджерс» даже в первом периоде, проигранном по счету, переигрывали «Пингвинз». Был и выход один на один, и штанга от Крайдера в большинстве. Однако забить удалось хозяевам. Евгений Малкин начал голевую атаку, а Брайан Раст ее завершил, подправив шайбу на пятаке. Игорь Шестеркин оказался бессилен.
Пока молчал первый номер драфта этого года, прошлогодний № 2 Каапо Какко забивал. Финн максимально своевременно сыграл на добивании. Впрочем, перед третьим периодом «Питтсбург» сократил отставание, реализовав большинство.
Решать исход матча мог Бучневич. За короткий отрезок времени у россиянина было два отменных момента. В том числе — бросок в штангу. Но вместо него отличился Теодор Блюгерс. Латыш забивает во втором матче подряд. И снова его шайба помогает «Питтсбургу» перевести игру в овертайм.
Доигравшись до буллитов, точнее в перестрелке оказались хозяева. На точный бросок Артемия Панарина они ответили двумя успешными попытками. «Пингвинз» снова одерживают волевую победу, не уложившись в 60 минут.