Овечкин сурово наказан, но «Вашингтон» побеждает и без него! Победный буллит — у американского защитника Карлсона

После четырехматчевой дисквалификации российских лидеров в «Вашингтоне» (хорошо, для Самсонова и Кузнецова — это карантин, но для имеющих антитела Овечкина и Орлова — точно дисквалификация) перед клубом из столицы США остро стал вопрос: «Есть ли жизнь дальше?».

Самсонова заменил уже знакомый всем Витек Ванечек, Овечкина в первом звене — Врана. Во второе звено центрить поднялся Эллер, Орлова в первой паре подменил Диллон. Первые пять минут игра против «Баффало» мало походила на что-то интересное: команды словно пытались прощупать слабые места друг друга, хотя в этом сезоне играли уже дважды. «Вашингтону» четыре ждать возвращения русских, сейчас есть отличная возможность понять, что из себя представляет столичная команда без них.

С самого начала бросилось в глаза, что Эллер не тянет второе звено, и что с этим делать решительно не понятно.

Он не успевал туда, куда успевал Кузнецов, он не давал своим крайкам Оши и Панику столько свободы, сколько обычно давал вингерамм Евгений. По отсутствию Овечкина все предельно просто: заменить Александра в его идеальном состоянии в принципе не может никто — однако Врана сегодня был где-то рядом.

На 12-й минуте случился первый гол. Столичный здоровяк Хара замешкался с шайбой, Олофссон ее подобрал и отдал тонкую передачу на пятак — Эрик Стаал не простил чешского бэкапа хозяев. «Вашингтон» ответил достаточно быстро: через четыре минуты Уилсон здорово поборолся, и шайба была доставлена до Бэкстрема: швед в таких ситуациях не промахивается — 1:1!

Первый период заканичвался с небольшим преимуществом хозяев, но это не означало ничего: «клинки» по-прежнему достаточно опасно контратаковали, не давая «Кэпиталз» чувствовать себя спокойно.

Вторая двадцатиминутка началась уже с полным доминированием «столичных». Хотя статистика по броскам говорила об обратном (5−8 в пользу «Баффало» к середине периода), реальность была такова, что «Кэпиталз» укатывали гостей в лед. Это преимущество вылилось в достаточно прогнозируемый гол: Ник Дауд забросил свою 26-ую шайбу в карьере с передачи Карлссона и Враны. «Клинки» попытались сразу ответить: шанс у них был, Айкел грамотно вышел на оперативный простор и опасно бросил — Ванечек был на месте.

К середине матча произошло одно удаление — достаточно большая редкость для Национальной хоккейной лиги. Но туже на 11-й минуте встречи Томпсон и Врана пошли охладить свой пыл после обоюдного удаления за грубость. А за шесть секунд до этого «Баффало» сравнял счет. Дилан Козенс вошел в зону и бросил с кистей — звук попадания в штангу был слышен даже во Владивостоке, а вместе с ним случился и гол, 2:2! Козенс забросил свою первую шайбу в лучшей лиге мира.

Вскоре началось форменное веселье. Сначала Врана вышел со штрафного бокса и в этой же смене подкараулил отскок от Ульмарка — 3:2! Ему активно помогли Оши и Хара — именно благодаря их действиям «Кэпиталз» вышли вперед. Но ровно через три минуты Шихан с передачи Скиннера в очередной невразумительной атаке каким-то образом выровнял положение.

К концу второго периода вовсе и не было заметно, что хозяева играют без четырех лидеров: те, кто раньше таскали рояль за русскими вышли на первые роли и начали тащить, а те, кто не попадал в состав продолжают рыть землю и завялять о себе тренерскому штабу.

Последний игровой отрезок команды начали осторожно: «Баффало» оценивал риски и хотел зацепить в столице хоть какие-то очки, да «Вашингтон» будто бы устраивал ничейный счет. Статистика об этом ярко намекала: 0−0 по броскам за первые пять минут третьего периода — не лучшая реклама матчам Национальной хоккейной лиги.

До 11 минуты опасных моментов не было вовсе: тишину нарушил Эллер, который вырвался на пятак и отдал передачу на гол — так могло показаться, но Паник не смог стать героем. Игра планомерно докатилась до овертайма: не помог даже тайм-аут, который взял тренерский штаб «Баффало» за 32 секунды до конца.