Русские мощно вырвались с карантина! У Радулова дубль, у Худобина «сухарь», в воротах «Нэшвилла» — 7 шайб
Их будто выпустили из клетки.
Их будто выпустили из клетки.
В то время, как четырех россиян из «Вашингтона» посадили на карантин, русское трио из «Далласа» с него вышло. Еще 8 января стало известно, что старт сезона для команды из Техаса откладывается на неопределенный срок. Причина весьма прозаична — коронавирус у игроков и сотрудников клуба. Сразу шесть хоккеистов «Старс» сдали положительные тесты на COVID-19. И вот, отсидев больше двух недель, они
Любопытно, что Даллас — один из немногих городов в НХЛ, где зрителей пускают на трибуны. Пусть с ограничениями и соблюдением социальной дистанции, но все же. И разница по сравнению со звенящей пустотой на других аренах разительная. Кажется, что именно фанаты, а также сумасшедший голод по хоккею, сделали из команды Рика Боунесса разъяренного зверя. Радулова и компанию будто спустили с поводка. Ну или выпустили из клетки — кому как угодно.
И если в первом периоде «Нэшвилл» еще
После шайбы Павелски один из игроков «Нэшвилла» вышел со скамейки штрафников.
На этом Радулов даже не думал останавливаться. Его второй гол
Радулов мог бы преподавать в школе подставлений. А у любого учителя должны быть студенты. Самый прилежный из них — Денис Гурьянов. Еще в прошлом сезоне он зарекомендовал себя прирожденным снайпером и честно завоевал место в бригаде большинства. Выйдя и на реализацию лишнего, он переправил шайбу в ворота после броска Джона Клингберга.
Только за второй период «Даллас» отправил в ворота «Нэшвилла» пять шайб! Забивали хозяева на любой вкус, даже в меньшинстве. На заключительные 20 минут в воротах «хищников» вместо Юусо Сароса появился Пекка Ринне, но и он не вышел сухим из воды. Разбушевавшиеся техасцы еще дважды реализовали большинство. А вот Антон Худобин отразил все 34 броска, сходу оформив первый
После прошлогоднего прыжка выше головы в виде финала Кубка Стэнли «Далласу» многие прочили глубокий кризис. Доводилось слышать прогнозы, согласно которым Радулов и Ко даже в