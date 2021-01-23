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10:51 (мск), источник: Sport24

Русские мощно вырвались с карантина! У Радулова дубль, у Худобина «сухарь», в воротах «Нэшвилла» — 7 шайб

Их будто выпустили из клетки.

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В то время, как четырех россиян из «Вашингтона» посадили на карантин, русское трио из «Далласа» с него вышло. Еще 8 января стало известно, что старт сезона для команды из Техаса откладывается на неопределенный срок. Причина весьма прозаична — коронавирус у игроков и сотрудников клуба. Сразу шесть хоккеистов «Старс» сдали положительные тесты на COVID-19. И вот, отсидев больше двух недель, они наконец-то вышли на лед. Первым соперником «Далласа» стал «Нэшвилл», который к этому моменту уже провел три игры.

Любопытно, что Даллас — один из немногих городов в НХЛ, где зрителей пускают на трибуны. Пусть с ограничениями и соблюдением социальной дистанции, но все же. И разница по сравнению со звенящей пустотой на других аренах разительная. Кажется, что именно фанаты, а также сумасшедший голод по хоккею, сделали из команды Рика Боунесса разъяренного зверя. Радулова и компанию будто спустили с поводка. Ну или выпустили из клетки — кому как угодно.

И если в первом периоде «Нэшвилл» еще кое-как держался, то во втором был просто затоптан соперником, только-только отсидевшим карантин. В уничтожении «хищников» огромную роль сыграли легионеры из России. Для начала Александр Радулов помог отличиться Джо Павелски. Они совершенно беспощадно для «Предаторс» расчертили комбинацию в двойном большинстве.

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После шайбы Павелски один из игроков «Нэшвилла» вышел со скамейки штрафников. Вот-вот должен был освободиться и второй. Но за четыре секунды до истечения штрафа все тот же Павелски бросает, а Радулов мастерски подставляет клюшку! Причем он не как-то микроскопически задел шайбу, а кардинально поменял ее направление. Так работать на пятачке надо уметь.

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На этом Радулов даже не думал останавливаться. Его второй гол кто-то назовет трудовым или черновым, но на самом деле он выдался даже более впечатляющий, чем первый. Попасть вот так по летящей шайбе — чистое мастерство. Да и еще и бэкхэндом! На этот раз Александр поработал возле ворот, играя в равных составах.

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Радулов мог бы преподавать в школе подставлений. А у любого учителя должны быть студенты. Самый прилежный из них — Денис Гурьянов. Еще в прошлом сезоне он зарекомендовал себя прирожденным снайпером и честно завоевал место в бригаде большинства. Выйдя и на реализацию лишнего, он переправил шайбу в ворота после броска Джона Клингберга.

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Только за второй период «Даллас» отправил в ворота «Нэшвилла» пять шайб! Забивали хозяева на любой вкус, даже в меньшинстве. На заключительные 20 минут в воротах «хищников» вместо Юусо Сароса появился Пекка Ринне, но и он не вышел сухим из воды. Разбушевавшиеся техасцы еще дважды реализовали большинство. А вот Антон Худобин отразил все 34 броска, сходу оформив первый шат-аут в новом сезоне.

После прошлогоднего прыжка выше головы в виде финала Кубка Стэнли «Далласу» многие прочили глубокий кризис. Доводилось слышать прогнозы, согласно которым Радулов и Ко даже в плей-офф не попадут. Разумеется, исключать этого нельзя, но здесь и сейчас «звезды» выглядят той же машиной, что и в сентябре. Только еще более голодной до хоккея.

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