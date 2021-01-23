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11:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панарин быстрее всех набрал 100 очков в истории «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4 Б).

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Источник: Reuters

Российский форвард добрался до отметки в 100 (34+66) очков за «Рейнджерс» за 73 матча.

Нападающий быстрее всех набрал 100 очков в истории клуба. Ранее лидером по данному показателю в «Рейнджерс» был Марк Мессье.

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