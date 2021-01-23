Панарин быстрее всех набрал 100 очков в истории «Рейнджерс»
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4 Б).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4 Б).
Российский форвард добрался до отметки в 100 (34+66) очков за «Рейнджерс» за 73 матча.
Нападающий быстрее всех набрал 100 очков в истории клуба. Ранее лидером по данному показателю в «Рейнджерс» был Марк Мессье.