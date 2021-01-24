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08:40 (мск), источник: ТАСС

Голы Григоренко и Гаврикова принесли «Коламбусу» победу над «Тампой» в матче НХЛ

ТАСС, 24 января. «Коламбус» одержал победу над «Тампой» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей две шайбы забросили российские хоккеисты — нападающий Михаил Григоренко (11-я минута) и защитник Владислав Гавриков (20), также отличились Ник Фолиньо (5), Зак Веренски (47) и Эрик Робинсон (59). У проигравших голы на счету Виктора Хедмана (5) и Ондржея Палата (20), в эпизоде с шайбой Хедмана результативной передачей отметился российский нападающий Александр Волков.

Для Григоренко, Гаврикова и Волкова эти очки стали первыми в текущем сезоне НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Тампа» и «Коламбус» занимают первые две строчки, в их активе по шесть очков, но «Тампа» провела четыре матча, а «Коламбус» — шесть.

В следующем матче «Коламбус» примет «Флориду», «Тампа» в гостях сыграет с «Каролиной», обе встречи пройдут в ночь на 27 января.

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3:2, 0:0, 2:0
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