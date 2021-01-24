Четверо россиян попали в топ-32 возможных выборов на драфте 2021 года по версии сайта НХЛ

Четверо россиян попали в топ-32 возможных выборов на драфте 2021 года по версии сайта НХЛ

ТАСС, 24 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список из 32 лучших игроков, которые могут быть выбраны на драфте в 2021 году. Он представлен на официальном сайте НХЛ.