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08:12 (мск), источник: ТАСС

Четверо россиян попали в топ-32 возможных выборов на драфте 2021 года по версии сайта НХЛ

ТАСС, 24 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список из 32 лучших игроков, которые могут быть выбраны на драфте в 2021 году. Он представлен на официальном сайте НХЛ.

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В список попали четверо россиян. На 13-м месте расположился защитник Даниил Чайка (ЦСКА, Континентальная хоккейная лига — КХЛ), на 15-м — форвард Никита Чибриков (СКА, КХЛ), на 27-м — нападающий Александр Кисаков («Динамо», Москва, Молодежная хоккейная лига), на 32-м — защитник Даниил Соболев («Виндзор», Хоккейная лига Онтарио — OHL).

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Топ-32 возглавил канадский защитник Оуэн Пауэр («Мичиган», Национальная ассоциация студенческого спорта), второе место занял шведский защитник Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция), третье — канадский игрок обороны Брендт Кларк («Бэрри», OHL).

Проведение драфта запланировано на 23—24 июля.

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