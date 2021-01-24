Четверо россиян попали в топ-32 возможных выборов на драфте 2021 года по версии сайта НХЛ

В список попали четверо россиян. На 13-м месте расположился защитник Даниил Чайка (ЦСКА, Континентальная хоккейная лига — КХЛ), на 15-м — форвард Никита Чибриков (СКА, КХЛ), на 27-м — нападающий Александр Кисаков («Динамо», Москва, Молодежная хоккейная лига), на 32-м — защитник Даниил Соболев («Виндзор», Хоккейная лига Онтарио — OHL).
Топ-32 возглавил канадский защитник Оуэн Пауэр («Мичиган», Национальная ассоциация студенческого спорта), второе место занял шведский защитник Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция), третье — канадский игрок обороны Брендт Кларк («Бэрри», OHL).
Проведение драфта запланировано на 23—24 июля.