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11:45 (мск), источник: ТАСС

Первая в сезоне НХЛ шайба Дадонова не помогла «Оттаве» победить «Виннипег»

ТАСС, 24 января. «Виннипег» обыграл «Оттаву» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (15-я минута), Кайл Коннор (29), Эндрю Копп (43, 57), Пол Штястны (56) и Марк Шайфли (58). У проигравших голы на счету Евгения Дадонова (25), Брэди Ткачука (32) и Ника Пола (35), в эпизоде с шайбой Пола результативной передачу отдал российский нападающий Артем Анисимов. Защитник «Оттавы» Никита Зайцев очков не набрал.

Дадонов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету одна точная передача. Анисимов впервые в сезоне отметился результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

В турнирной таблице Северного дивизиона «Виннипег» занимает вторую строчку, набрав 8 очков в пяти матчах. «Оттава», проведя столько же игр, набрала 3 очка и идет на последнем, седьмом месте.

В следующем матче «Виннипег» 25 января примет «Эдмонтон», «Оттава» 26 января в гостях сыграет с «Ванкувером».

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Виннипег Джетс
6:3
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Оттава Сенаторз
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