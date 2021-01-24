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21:04 (мск), источник: ТАСС

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джордж Армстронг

ТАСС, 24 января. Четырехкратный победитель Кубка Стэнли в составе «Торонто» канадец Джордж Армстронг умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.

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Источник: https://www.nhl.com/

«Зал хоккейной славы опечален из-за кончины заслуженного члена клуба Джорджа Армстронга. Мы приносим свои соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении.

Армстронг был нападающим «Торонто» с 1946 по 1971 год. За это время он провел в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 1188 матчей, в которых набрал 713 очков (296 шайб + 417 результативных передач). Вместе с командой он четыре раза побеждал в плей-офф НХЛ (1962, 1963, 1964, 1967). В 1975 году он был введен в Зал хоккейной славы.

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