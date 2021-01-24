Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джордж Армстронг
ТАСС, 24 января. Четырехкратный победитель Кубка Стэнли в составе «Торонто» канадец Джордж Армстронг умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 24 января. Четырехкратный победитель Кубка Стэнли в составе «Торонто» канадец Джордж Армстронг умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает
«Зал хоккейной славы опечален
Армстронг был нападающим «Торонто» с 1946 по 1971 год. За это время он провел в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 1188 матчей, в которых набрал 713 очков (296 шайб + 417 результативных передач). Вместе с командой он четыре раза побеждал в