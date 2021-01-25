«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Питтсбургу», несмотря на голевую передачу Панарина

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 14.56 и заработал показатель полезности «-2».

У «Рейнджерс» голы на свой счёт записали Колин Блэквелл и Райан Строум. Форвард гостей Артемий Панарин отыграл 20.33 и сделал голевую передачу. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 16 бросков из 19.

Свои следующие матчи «Питтсбург» на выезде проведёт 27 и 29 января с «Бостон Брюинз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» в те же дни сыграет с «Баффало Сэйбрз» также на выезде.