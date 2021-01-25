«Даллас» победил «Нэшвилл», гол на счету Гурьянова

Голами в составе победителей отметились Денис Гурьянов, Роопе Хинц и Джо Павелски. Гурьянов провёл на льду 15.59, нанёс 7 бросков и заработал показатель полезности «-1». Александр Радулов отыграл 18.45 и дважды бросил в створ. Голкипер Антон Худобин отразил 15 бросков из 17.

У «Нэшвилла» шайбы на свой счёт записали Филип Форсберг и Марк Боровецки. Российский форвард гостей Яков Тренин за 06.35 на площадке результативными действиями не отметился.