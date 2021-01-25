«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», у Капризова голевая передача

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор, Брент Бёрнс и Мэттью Ньето. Российский защитник Николай Кныжов за 10.17 на льду результативными действиями не отметился.

У «Миннесоты» голы на свой счёт записали Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Российский форвард Кирилл Капризов оформил результативную передачу.

Капризов, набрав 6-й балл за результативность в 6-м матче в НХЛ, стал первым новичком в истории франшизы, которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за отрезок в 6 матчей.