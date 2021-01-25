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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», у Капризова голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:5.

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор, Брент Бёрнс и Мэттью Ньето. Российский защитник Николай Кныжов за 10.17 на льду результативными действиями не отметился.

У «Миннесоты» голы на свой счёт записали Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Российский форвард Кирилл Капризов оформил результативную передачу.

Капризов, набрав 6-й балл за результативность в 6-м матче в НХЛ, стал первым новичком в истории франшизы, которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за отрезок в 6 матчей.

Свои следующие матчи «Миннесота» проведёт дома с «Лос-Анджелес Кингз» 27 и 29 января, а «Сан-Хосе» в те же дни на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Миннесота Уайлд
3:5
1:1, 1:2, 1:2
Сан-Хосе Шаркс
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