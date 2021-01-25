Шайба Драйзайтля за секунду до конца встречи принесла «Эдмонтону» победу над «Виннипегом»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:4.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:4.
На 11-й минуте Адам Лаури вывел хозяев вперёд. В начале второго периода Райан
Свой следующий матч «Виннипег» и «Эдмонтон» вновь встретятся друг с другом. Встреча запланирована на 27 января, начало — в 4:00 мск. Затем «Виннипег» 31 января сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» 29 и 31 января сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».