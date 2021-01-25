Forbes включил трех россиян в список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Выше всех из россиян расположился Александр Овечкин, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз». Он занял в списке четвертое место по доходам. Овечкин поднялся в рейтинге: в прошлом году Forbes USA поставил его на шестое место. Суммарный доход Овечкина журнал оценил в $13,2 млн. Из них $8,2 млн составляет зарплата, а $5 млн — доходы вне льда: спонсорские контракты и лицензированные товары (хоккеист сотрудничает в том числе с Adidas, Hublot и Wargaming). Сторонний заработок Овечкина американский Forbes назвал самым большим среди всех игроков НХЛ. 2021 год — последний в контракте Овечкина с «Кэпиталз». Россиянин подписал его в 2008 году на 13 лет, стоимость контракта составила $124 млн. Это до сих пор самый крупный договор в истории лиги. Овечкин девять раз становился лидером НХЛ по числу забитых шайб, а в 2018-м привел команду к победе в Кубке Стэнли.

Общие доходы Овечкина сократились. В прошлом году его зарплата составляла $10 млн. Зарплаты уменьшились у всех игроков НХЛ из-за пандемии: лига потеряла возможность зарабатывать во время матчей на стадионах. Зрители матчей приносят НХЛ больше 70% выручки за счет билетов, концессий, спонсорских контрактов и паркинга, отметил американский Forbes. Лига запустила специальный эскроу-счет, на который уходят 20% зарплат игроков. Из-за обвала выручки НХЛ игроки этих денег больше не увидят, утверждает журнал.

На две позиции ниже Овечкина расположился нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с $11,2 млн. Зарплата Панарина составила $10,7 млн, а сторонние доходы принесли $500 000. У Панарина семилетний контракт с клубом, который стоил $81,5 млн. На счету Панарина 95 очков, заработанных в играх, — это третий результат в НХЛ. Средний результат нападающего в 1,38 очка за матч — четвертый в списке лучших в истории «Рейнджерс», отметил Forbes.

Артемий Панарин | Источник: AP 2020

Овечкин и Панарин входили в прошлогодний рейтинг и с тех пор поднялись: тогда Овечкин был шестым, а Панарин — восьмым. В этом году в топ-10 еще один россиянин — вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он заработал $10,1 млн ($9,8 млн — зарплата и $250 000 — спонсорские контракты). Василевский в июле 2019 года согласился на продление контракта на восемь лет за $76 млн. С «Тампа-Бэй» Василевский выиграл Кубок Стэнли в 2020 году.

Андрей Василевский | Источник: AP 2020