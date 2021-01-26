Россиянин Дорофеев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»

Дорофееву 20 лет, он был выбран «Вегасом» под общим 79-м номером на драфте НХЛ 2019 года. В сезоне-2020/21 россиянин сыграл один матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский «Трактор», а также провел 36 встреч за «Челмет» в рамках Высшей хоккейной лиги, набрав 17 очков (8 голов + 9 передач). В составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.