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08:54 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Дорофеев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»

ТАСС, 26 января. Российский нападающий Павел Дорофеев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Дорофеев подписал трехлетний контракт новичка. Нападающий будет выступать за фарм-клуб «Хендерсон Сильвер Найтс», представляющий Американскую хоккейную лигу (AHL).

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Дорофееву 20 лет, он был выбран «Вегасом» под общим 79-м номером на драфте НХЛ 2019 года. В сезоне-2020/21 россиянин сыграл один матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский «Трактор», а также провел 36 встреч за «Челмет» в рамках Высшей хоккейной лиги, набрав 17 очков (8 голов + 9 передач). В составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.

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«Вегас» после шести встреч регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона занимает первое место в таблице Западного дивизиона, набрав 10 очков.

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