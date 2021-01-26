Рекорды в НХЛ и дружба с Третьяком. Уэйну Гретцки исполнилось 60 лет

Уэйн Гретцки является обладателем четырех Кубков Стэнли и автором более 60 рекордов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вот лишь самые значимые из них. Больше всех голов за карьеру (894) и один сезон (92). Больше всех очков за карьеру (2857) и один сезон (215). Больше всех передач за карьеру (1963) и сезон (163). Больше всех сезонов с 50 голами и более (9 вместе с Майком Босси). Больше всех хет-триков в регулярных чемпионатах (50). Больше всех голов (122) и передач (160) за карьеру в плей-офф.

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Большинство из этих рекордов на данный момент кажутся вечными. Единственным хоккеистом современности, который может повторить или обогнать Гретцки по некоторым показателям, является Александр Овечкин. В активе российского капитана «Вашингтона» 8 сезонов с 50 и более заброшенными шайбами. В прошлом сезоне он остановился на отметке 48 голов и уже мог догнать Гретцки и Босси, если бы не пандемия. Из-за нее же нынешний сезон проходит в укороченном формате, таким образом, россиянин потерял порядка 60 игр. 35-летний Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 707 шайб.

С 1980 по 1987 год Гретцки восемь сезонов подряд выигрывал самый почетный индивидуальный трофей НХЛ — «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку сезона). После него только чешскому вратарю Доминику Гашеку (1997, 1998) и Овечкину (2008, 2009) удавалось сохранить приз на два года.

Приглашение Третьяка

У отца Гретцки белорусско-украинские корни, однако сам Уэйн всю жизнь посвятил североамериканскому хоккею, практически в одиночку сделав «Эдмонтон» командой-династией и выиграв три Кубка Канады со сборной этой страны. В 2008 году Гретцки стал единственным североамериканцем, вошедшим в символическую сборную столетия Международной федерации хоккея (IIHF). В историю он вошел под говорящим прозвищем Великий (The Great One).

В начале 70−80-х годов прошлого века сборные СССР и Канады очень часто встречались между собой в различных турнирах. Особенно яркими получались противостояния в Суперсериях и на Кубках Канады.

В 1981 году молодой Гретцки стал лучшим бомбардиром турнира, Владислав Третьяк — самым ценным игроком. В финале родоначальники хоккея были разгромлены со счетом 8:1.

Спустя год Гретцки в первый и последний раз в карьере приехал на чемпионат мира, желая отомстить советским хоккеистам за поражение. Канадский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, забросив шесть шайб и отдав восемь голевых передач. Однако сборная Канады довольствовалась лишь третьим местом. Золотые медали завоевала советская команда, дважды переигравшая «кленовые листья» по ходу турнира.

Несмотря на принципиальность противостояния между сборными СССР и Канады, некоторые игроки обеих команд находились в дружеских отношениях за пределами льда. Так, в 1983 году Третьяк пригласил Гретцки и его семью в Москву. Поездку организовывали на высшем уровне. Премьер-министр Канады Пьер Трюдо написал для Гретцки сопроводительное письмо, указав, что канадец едет в СССР как посол хоккея, чтобы укрепить взаимопонимание между народами.

По словам Гретцки, больше всего в Москве его впечатлила смена караула у Мавзолея Ленина на Красной площади. Также канадцу очень понравилось в Кремле и московском метро. В рамках программы у Третьяка и Гретцки были совместные съемки на льду, а венчал все ужин в доме советского вратаря. «Мы его встретили хлебом-солью, Татьяна стол накрыла. Был он, его братья и невеста. Научил его пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело, — сразу же, не дыша, пепси-колой запить. И вот так ему понравилось. За хоккей выпили. Я его уже хотел пожалеть и третью не наливать, но когда сказал, что третью у нас пьют за женщин, Уэйн затребовал: “А мне?” Налил. Но больше не дал», — рассказывал Третьяк.

Хорошие отношения у Гретцки сложились и с Овечкиным. Канадец заявил, что очень хотел бы первым пожать руку российскому хоккеисту, когда тот побьет его снайперский рекорд в НХЛ.

Во время пандемии Гретцки предложил Овечкину сыграть два благотворительных матча в хоккейный симулятор NHL 20. В итоге во время совместного эфира Гретцки и Овечкину удалось собрать более $40 тыс. для заболевших коронавирусной инфекцией.

Обмены по ходу карьеры

Лучшие годы карьеры Гретцки провел в «Эдмонтоне», затем играл за «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако мало кому известно, что канадец является продуктом Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). Первым профессиональным клубом Гретцки был «Индианаполис Рейсерс». Так как Уэйн не мог попасть в НХЛ до 20 лет из-за ограничения по возрасту (позже это правило было пересмотрено), он заключил семилетний контракт с «Индианаполисом», когда ему было 17 лет.

Гретцки провел за «Индианаполис» всего восемь матчей, после чего владелец Нельсон Скалбэния продал его контракт «Эдмонтону». Легенда гласит, что Гретцки и еще несколько игроков оказались ставкой в игре в нарды, которую Скалбэния проиграл владельцу «Эдмонтона» Питеру Поклингтону. Скалбэния же эту легенду опровергает.

«Это просто легенда. Мы играли в нарды, но не на игрока, а на деньги, которые Питер задолжал мне за мою долю в “Эдмонтоне” (Скалбэния одно время был владельцем “Ойлерз”, после чего продал клуб Поклингтону — прим. ТАСС). Мы договорились, что если он не может расплатиться, то мы сыграем в нарды и в случае выигрыша я смогу выкупить обратно свою часть клуба. Я проиграл», — говорил Скалбэния.

Таким образом, Гретцки никогда не был задрафтован клубом НХЛ. Он выступал за «Ойлерз» в ВХА, когда лига соединилась с НХЛ в марте 1979 года. Каждой команде разрешалось сохранить двух хоккеистов в своем составе из ВХА, так что Гретцки миновал процедуру драфта.

Удивительным является и тот факт, что по ходу карьеры в НХЛ Гретцки не раз становился участником обмена. В современном мире трудно укладывается в голове, как можно обменять лучшего хоккеиста мира. Причина экономическая — для владельцев клубов деньги важны не меньше, чем лучшие игроки.

В 1988 году владельцу «Эдмонтона» Питеру Поклингтону нужны были средства для поддержания других, не хоккейных, проектов. И он получил $15 млн, отдав Гретцки «Лос-Анджелесу». А в 1996 году «Лос-Анджелес» отпустил игрока в «Сент-Луис». Контракт Гретцки заканчивался, и, чтобы получить за него хоть что-то, «Лос-Анджелес» обменял Гретцки на трех игроков и два выбора на драфте.

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Международная карьера

В составе сборной Канады Гретцки участвовал в молодежном (1978) и взрослом (1982) чемпионатах мира, где оба раза становился бронзовым призером, а также самым результативным игроком турнира по системе «гол+пас» и вошел в символическую сборную и того, и другого чемпионата. Участвовал в четырех розыгрышах Кубка Канады, забросив в 31 матче 17 шайб и сделав 40 передач. В каждом из этих турниров Гретцки набрал больше всех очков. Трижды (1984, 1987 и 1991) канадцы одерживали победу в турнире.

В 1998 году Гретцки осуществил свою давнюю мечту, выступив на Олимпиаде. Но дебют вышел неудачным — его команда уехала домой без медалей. На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити Гретцки, так и не завоевавший олимпийской медали в качестве игрока, стал чемпионом на посту генерального менеджера сборной Канады.