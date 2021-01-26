Рекорды в НХЛ и дружба с Третьяком. Уэйну Гретцки исполнилось 60 лет
Большинство достижений этого игрока в Национальной хоккейной лиге до сих пор кажутся вечными и незыблемыми.
Большинство достижений этого игрока в Национальной хоккейной лиге до сих пор кажутся вечными и незыблемыми.
Уэйн Гретцки является обладателем четырех Кубков Стэнли и автором более 60 рекордов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вот лишь самые значимые из них. Больше всех голов за карьеру (894) и один сезон (92). Больше всех очков за карьеру (2857) и один сезон (215). Больше всех передач за карьеру (1963) и сезон (163). Больше всех сезонов с 50 голами и более (9 вместе с Майком Босси). Больше всех
Большинство из этих рекордов на данный момент кажутся вечными. Единственным хоккеистом современности, который может повторить или обогнать Гретцки по некоторым показателям, является Александр Овечкин. В активе российского капитана «Вашингтона» 8 сезонов с 50 и более заброшенными шайбами. В прошлом сезоне он остановился на отметке 48 голов и уже мог догнать Гретцки и Босси, если бы не пандемия.
С 1980 по 1987 год Гретцки восемь сезонов подряд выигрывал самый почетный индивидуальный трофей НХЛ — «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку сезона). После него только чешскому вратарю Доминику Гашеку (1997, 1998) и Овечкину (2008, 2009) удавалось сохранить приз на два года.
У отца Гретцки
В начале 70−80-х годов прошлого века сборные СССР и Канады очень часто встречались между собой в различных турнирах. Особенно яркими получались противостояния в Суперсериях и на Кубках Канады.
Спустя год Гретцки в первый и последний раз в карьере приехал на чемпионат мира, желая отомстить советским хоккеистам за поражение. Канадский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, забросив шесть шайб и отдав восемь голевых передач. Однако сборная Канады довольствовалась лишь третьим местом. Золотые медали завоевала советская команда, дважды переигравшая «кленовые листья» по ходу турнира.
Несмотря на принципиальность противостояния между сборными СССР и Канады, некоторые игроки обеих команд находились в дружеских отношениях за пределами льда. Так, в 1983 году Третьяк пригласил Гретцки и его семью в Москву. Поездку организовывали на высшем уровне.
По словам Гретцки, больше всего в Москве его впечатлила смена караула у Мавзолея Ленина на Красной площади. Также канадцу очень понравилось в Кремле и московском метро. В рамках программы у Третьяка и Гретцки были совместные съемки на льду, а венчал все ужин в доме советского вратаря. «Мы его встретили
Во время пандемии Гретцки предложил Овечкину сыграть два благотворительных матча в хоккейный симулятор NHL 20. В итоге во время совместного эфира Гретцки и Овечкину удалось собрать более $40 тыс. для заболевших коронавирусной инфекцией.
Лучшие годы карьеры Гретцки провел в «Эдмонтоне», затем играл за «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако мало кому известно, что канадец является продуктом Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). Первым профессиональным клубом Гретцки был «Индианаполис Рейсерс». Так как Уэйн не мог попасть в НХЛ до 20 лет
Гретцки провел за «Индианаполис» всего восемь матчей, после чего владелец Нельсон Скалбэния продал его контракт «Эдмонтону». Легенда гласит, что Гретцки и еще несколько игроков оказались ставкой в игре в нарды, которую Скалбэния проиграл владельцу «Эдмонтона» Питеру Поклингтону. Скалбэния же эту легенду опровергает.
«Это просто легенда. Мы играли в нарды, но не на игрока, а на деньги, которые Питер задолжал мне за мою долю в “Эдмонтоне” (Скалбэния одно время был владельцем “Ойлерз”, после чего продал клуб Поклингтону — прим. ТАСС). Мы договорились, что если он не может расплатиться, то мы сыграем в нарды и в случае выигрыша я смогу выкупить обратно свою часть клуба. Я проиграл», — говорил Скалбэния.
Удивительным является и тот факт, что по ходу карьеры в НХЛ Гретцки не раз становился участником обмена. В современном мире трудно укладывается в голове, как можно обменять лучшего хоккеиста мира. Причина экономическая — для владельцев клубов деньги важны не меньше, чем лучшие игроки.
В 1988 году владельцу «Эдмонтона» Питеру Поклингтону нужны были средства для поддержания других, не хоккейных, проектов. И он получил $15 млн, отдав Гретцки «Лос-Анджелесу». А в 1996 году «Лос-Анджелес» отпустил игрока в «Сент-Луис». Контракт Гретцки заканчивался, и, чтобы получить за него хоть
В составе сборной Канады Гретцки участвовал в молодежном (1978) и взрослом (1982) чемпионатах мира, где оба раза становился бронзовым призером, а также самым результативным игроком турнира по системе «гол+пас» и вошел в символическую сборную и того, и другого чемпионата. Участвовал в четырех розыгрышах Кубка Канады, забросив в 31 матче 17 шайб и сделав 40 передач. В каждом из этих турниров Гретцки набрал больше всех очков. Трижды (1984, 1987 и 1991) канадцы одерживали победу в турнире.
В 1998 году Гретцки осуществил свою давнюю мечту, выступив на Олимпиаде. Но дебют вышел неудачным — его команда уехала домой без медалей. На Играх-2002 в
Артем Крук